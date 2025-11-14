पिछले 24 घंटे में कानपुर सबसे ठंडा जिला, इटावा दूसरे स्थान पर, फोटो में देखें किन क्षेत्रों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट

Kanpur coldest district in last 24 hours मौसम विभाग ने शीत लहर, कोहरा और कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार अगले कुछ दिनों में कोहरा गिरने की संभावना है। इस दौरान भीषण ठंडी पड़ेगी। तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का तापमान न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। कानपुर में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि इटावा का 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। चौथे स्थान पर फुरसतगंज 9.7 बरेली 9.8 और बाराबंकी 10 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। ‌अधिकतम तापमान में भी कानपुर सबसे गर्म रहा यहां का तापमान 30.2 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि बस्ती का तापमान 30 डिग्री, बहराइच का 29.8 डिग्री, झांसी का 29.5 डिग्री और फुरसतगंज का तापमान 29.5 डिग्री रिकार्ड किया गया। ‌