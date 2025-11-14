Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

पिछले 24 घंटे में कानपुर सबसे ठंडा जिला, इटावा दूसरे स्थान पर, फोटो में देखें किन क्षेत्रों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट

Kanpur coldest district in last 24 hours मौसम विभाग ने शीतलहर और कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार अगले कुछ दिनों में कोहरे का असर भी दिखाई पड़ेगा।

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Nov 14, 2025

धुंध का असर दिखाई पड़ रहा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Kanpur coldest district in last 24 hours मौसम विभाग ने शीत लहर, कोहरा और कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार अगले कुछ दिनों में कोहरा गिरने की संभावना है। इस दौरान भीषण ठंडी पड़ेगी। तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का तापमान न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। कानपुर में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि इटावा का 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। चौथे स्थान पर फुरसतगंज 9.7 बरेली 9.8 और बाराबंकी 10 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। ‌अधिकतम तापमान में भी कानपुर सबसे गर्म रहा यहां का तापमान 30.2 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि बस्ती का तापमान 30 डिग्री, बहराइच का 29.8 डिग्री, झांसी का 29.5 डिग्री और फुरसतगंज का तापमान 29.5 डिग्री रिकार्ड किया गया। ‌

पश्चिमी उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं से मौसम प्रभावित

मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर दिखाई पड़ रहा है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ला नीना प्राकृतिक जलवायु घटना 'ला नीना' के कारण इस वर्ष कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी। 17 और 18 नवंबर को देश के दक्षिण और पश्चिम-दक्षिण राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त आज और कल शीतलहर चलने की भी संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी कोहरा गिरने की जानकारी दी गई है।

चार जगह का तापमान 10 डिग्री से कम

नवंबर महीने में कानपुर नगर, इटावा, फुरसतगंज, बरेली का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। जो इस बात का इशारा कर रहा है कि इस वर्ष कड़ाके की ठंड पड़ेगी और उसका कार्यकाल भी अधिक रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने भी कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार अगले 20 दिनों में भीषण ठंड पड़ने लगेगी।

गर्म कपड़े पहनकर निकले

अचानक मौसम में परिवर्तन आने से तापमान के पूर्वानुमान धारासाही हो जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं इसमें प्रमुख भूमिका अदा कर रही हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र का तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि तापमान में अभी और कमी आएगी। लोगों को सलाह दी गई है कि घर से गर्म कपड़े पहनकर निकलें और कड़ाके की ठंड से बचें। कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात में मौसम लगभग समान रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Nov 2025 08:20 am

Published on:

14 Nov 2025 08:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / पिछले 24 घंटे में कानपुर सबसे ठंडा जिला, इटावा दूसरे स्थान पर, फोटो में देखें किन क्षेत्रों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, मौके पर जिला कलेक्टर मौजूद

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डेटिंग एप’ से दोस्ती, मिलने का आमंत्रण, फिर जबरन ‘अल्ट्राविन’ के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर, गिरोह का खुलासा

इटावा

इटावा में लाउडस्पीकर के खिलाफ बड़ा अभियान, 277 में से 225 मिले सक्रिय, इतने लाउडस्पीकर को उतारे गए

इटावा

इटावा सफारी पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अब एसी बस में बैठकर घूमेंगे पार्क

दो एसी बसों को दिखाई गई हरी झंडी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

रेलवे अंडरपास में लगा ‘नो एंट्री’ का बोर्ड, नहीं निकल गया भरा हुआ जल, हुई थी ठेकेदार की मौत

अंडरपास बंद है (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

सेना के जवान की शादी का 6 महीने में ही खौफनाक अंत, मोबाइल पर बातचीत के बाद पत्नी फांसी पर झूली

सैनिक की पत्नी फांसी पर झूली (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.