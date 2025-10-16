मायावती एनडीए में शामिल होंगी? जानें- क्या कहते हैं संजय निषाद, बोले- सपा ने अंबेडकरवादी मिशन को कमजोर किया

फोटो सोर्स- 'X' Etawah वीडियो ग्रैब
Dr. Sanjay Kumar Nishad Etawah visit इटावा पहुंचे मत्स्य विभाग कैबिनेट मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मायावती ने काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाया है। दबे पिछड़ें समाज को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए वह जननायक कहलाने की हकदार हैं। डॉक्टर संजय निषाद जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के साथ भी विकास कार्यों, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की।
उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संजय कुमार निषाद ने कहा कि मायावती ने योगी सरकार के कामों की सराहना की है तो यह अच्छी बात है। पिछली सरकारों ने काशीराम ट्रस्ट का पैसा खर्च नहीं किया है। जबकि योगी सरकार ने काशीराम ट्रस्ट का पैसा काशीराम के मिशन में लगाया है। इसलिए मायावती ने योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना की है।
एक सवाल के जवाब में सपा विधायक राम अचल राजभर के रामायण और हिंदू धर्म पर बयान संजय कुमार निषाद ने कहा की किसी भी धर्म या आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। राजनीति सेवा और संवाद का माध्यम है। इस प्रकार की टिप्पणियां समाज को तोड़ने का काम करती हैं। 'राजनीति का उद्देश्य' समाज को जोड़ने का होना चाहिए।
डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि समाजवादी सरकार ने अंबेडकरवादी मिशन को कमजोर करने का काम किया है। महापुरुषों के नाम बदलकर समाज के साथ अन्याय किया है। उन्होंने अपने आप को काशीराम मिशन का बताया। बोले समानता और न्याय के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है। क्या मायावती 2027 चुनाव में एनडीए में शामिल होंगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीतिक फैसले समय और परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं।
वोटर लिस्ट सुधार को लेकर डॉ संजय निषाद ने कहा कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने की जरूरत है। जिससे पारदर्शिता बनी रहे। फर्जी नाम हटाया जाना भी जरूरी है। उन्होंने सुझाव भी दिया कि प्रत्येक मतदाता की पहचान बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित की जाए। जिनके पास दो वोटर कार्ड है। उनके नाम हटाया जाना चाहिए। मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को ही मिले। तभी सरकार की योजनाएं सफल होगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
इटावा
उत्तर प्रदेश
