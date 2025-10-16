Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

मायावती एनडीए में शामिल होंगी? जानें- क्या कहते हैं संजय निषाद, बोले- सपा ने अंबेडकरवादी मिशन को कमजोर किया

Dr. Sanjay Kumar Nishad Etawah visit इटावा पहुंचे मत्स्य विभाग कैबिनेट मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने मायावती की तारीफ की। बोले योगी सरकार ने काशीराम ट्रस्ट का पैसा मिशन में लगाया है। इसलिए तारीफ मिली है। सपा विधायक राम अचल राजभर और सपा को आईना दिखाया।

2 min read

इटावा

image

Narendra Awasthi

Oct 16, 2025

डीएम और सपा के साथ बैठक करते डॉक्टर संजय कुमार निषाद (फोटो सोर्स- 'X' Etawah वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' Etawah वीडियो ग्रैब

Dr. Sanjay Kumar Nishad Etawah visit इटावा पहुंचे मत्स्य विभाग कैबिनेट मंत्री डॉ संजय कुमार निषाद ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मायावती ने काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाया है। दबे पिछड़ें समाज को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए वह जननायक कहलाने की हकदार हैं। डॉक्टर संजय निषाद जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के साथ भी विकास कार्यों, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की।

योगी सरकार ने काशीराम ट्रस्ट का पैसा मिशन में लगाया

उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संजय कुमार निषाद ने कहा कि मायावती ने योगी सरकार के कामों की सराहना की है तो यह अच्छी बात है। पिछली सरकारों ने काशीराम ट्रस्ट का पैसा खर्च नहीं किया है। जबकि योगी सरकार ने काशीराम ट्रस्ट का पैसा काशीराम के मिशन में लगाया है। इसलिए मायावती ने योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना की है।

सपा विधायक राम अचल राजभर के बयान पर बोले

एक सवाल के जवाब में सपा विधायक राम अचल राजभर के रामायण और हिंदू धर्म पर बयान संजय कुमार निषाद ने कहा की किसी भी धर्म या आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। राजनीति सेवा और संवाद का माध्यम है। इस प्रकार की टिप्पणियां समाज को तोड़ने का काम करती हैं। 'राजनीति का उद्देश्य' समाज को जोड़ने का होना चाहिए। 

क्या मायावती एनडीए का हिस्सा बनेगी?

डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि समाजवादी सरकार ने अंबेडकरवादी मिशन को कमजोर करने का काम किया है। महापुरुषों के नाम बदलकर समाज के साथ अन्याय किया है। उन्होंने अपने आप को काशीराम मिशन का बताया। बोले समानता और न्याय के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है। क्या मायावती 2027 चुनाव में एनडीए में शामिल होंगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीतिक फैसले समय और परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं।

वोटर लिस्ट से फर्जी नाम को हटाया जाना जरूरी

वोटर लिस्ट सुधार को लेकर डॉ संजय निषाद ने कहा कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने की जरूरत है। जिससे पारदर्शिता बनी रहे। फर्जी नाम हटाया जाना भी जरूरी है। उन्होंने सुझाव भी दिया कि प्रत्येक मतदाता की पहचान बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित की जाए। जिनके पास दो वोटर कार्ड है। उनके नाम हटाया जाना चाहिए। मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को ही मिले। तभी सरकार की योजनाएं सफल होगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 07:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / मायावती एनडीए में शामिल होंगी? जानें- क्या कहते हैं संजय निषाद, बोले- सपा ने अंबेडकरवादी मिशन को कमजोर किया

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कथावाचक के अपमान के बाद उपद्रव, पुलिस पर पथराव, मुख्य साजिश कर्ता गगन यादव गिरफ्तार

हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव मेरठ से गिरफ्तार, एसपी देहात (फोटो सोर्स- 'X' Etawah police वीडियो ग्रैब)
इटावा

मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि में अखिलेश यादव बोले- सरकार आरक्षण खत्म कर रही

मनाई गई पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि (फोटो सोर्स- 'X' Samajwadi वीडियो ग्रैब)
इटावा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: गलत जानकारी देकर लेने वाले अपात्रों से होगी वसूली, सूची तैयार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
इटावा

बिना टिकट यात्रा कर रही महिला ने दिया बेटी को जन्म, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ

ट्रेन में प्रसव (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
इटावा

‘लव जिहाद’ पर बोलीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर- ‘भाई-बाप के रहते बहनों-बेटियों को प्रेम जाल में फंसाया जा रहा’

इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.