मायावती एनडीए में शामिल होंगी? जानें- क्या कहते हैं संजय निषाद, बोले- सपा ने अंबेडकरवादी मिशन को कमजोर किया

वोटर लिस्ट सुधार को लेकर डॉ संजय निषाद ने कहा कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने की जरूरत है। जिससे पारदर्शिता बनी रहे। फर्जी नाम हटाया जाना भी जरूरी है। उन्होंने सुझाव भी दिया कि प्रत्येक मतदाता की पहचान बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित की जाए। जिनके पास दो वोटर कार्ड है। उनके नाम हटाया जाना चाहिए। मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को ही मिले। तभी सरकार की योजनाएं सफल होगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।