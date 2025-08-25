सैफई मेडिकल कॉलेज के नवजात वाइस चांसलर बोले- डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस कार्रवाई, ओपीडी का समय बदलेगा

Saifai Medical College OPD from 8am to 5pm इटावा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत नहीं है। नवागत वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज आने वाले मरीजों से लेकर तीमरदारों तक की सुविधा का ख्याल रखा जायेगा‌। ओपीडी का समय भी बदल जाएगा। इस मौके पर उन्होंने 100 दिनों में किए जाने वाले कार्यों के विषय में जानकारी दी। डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जिससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके साथ नए क्लीनिक की शुरुआत की जाएगी। अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र खोलने का प्रयास भी किया जाएगा। ‌