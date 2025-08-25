Patrika LogoSwitch to English

इटावा

सैफई मेडिकल कॉलेज के नवजात वाइस चांसलर बोले- डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस कार्रवाई, ओपीडी का समय बदलेगा

Saifai Medical College OPD from 8am to 5pm इटावा के नवागत वाइस चांसलर ने सैफई मेडिकल कॉलेज में किए जाने वाले कार्यों की विषय में जानकारी दी। उन्होंने ओपीडी को लेकर भी बड़ी घोषणा की। डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर सावधान किया है।

इटावा

Narendra Awasthi

Aug 25, 2025

सैफई मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर अजय सिंह (फोटो सोर्स- 'X' सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा)
फोटो सोर्स- 'X' सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा)

Saifai Medical College OPD from 8am to 5pm इटावा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत नहीं है। नवागत वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज आने वाले मरीजों से लेकर तीमरदारों तक की सुविधा का ख्याल रखा जायेगा‌। ओपीडी का समय भी बदल जाएगा। इस मौके पर उन्होंने 100 दिनों में किए जाने वाले कार्यों के विषय में जानकारी दी। डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जिससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके साथ नए क्लीनिक की शुरुआत की जाएगी। अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र खोलने का प्रयास भी किया जाएगा। ‌

नवागत वाइस चांसलर ने बताई कार्ययोजना

उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अजय सिंह को वाइस चांसलर बनाया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में मेडिकल कॉलेज में कई सुधार देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 100 दिन के विजन के विषय में जानकारी दी। हाइपरटेंशन क्लिनिक, डायबिटिक, किशोरावस्था, जरा चिकित्सा, भारत क्लिनिक खोले जाएंगे। मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो। इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक विभाग में दो सुपर स्पेशियलिटी क्लिनिक शुरू करने का प्रयास है।‌ मेडिकल कॉलेज आने वाले मरीजों को सस्ती और अच्छी दवाइयां मिले।

ये भी पढ़ें

उपचार करने आया दिव्यांग डॉक्टर का मोबाइल चुराया, सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने किया गिरफ्तार
कानपुर
दिव्यांग मोहम्मद फैज पुलिस की गिरफ्त में (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

फार्मेसी और पीएम जन औषधि केंद्र खूलेगें

इसके लिए अमृत फार्मेसी और पीएम जन औषधि केंद्र खोलने की संभावनाएं तलाशने का कार्य होगा। अस्पताल आने वाले मरीज और इमानदारो को अच्छा और सस्ता भोजन, वाहन पार्किंग और बैटरी संचालित वाहन की व्यवस्था भी की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक योजना को सक्रिय करने का प्रयास होगा। रिवाल्विंग फंड और आयुष्मान की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। प्रोफेसर अजय सिंह ने बताया कि कॉलेज में बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर सिस्टम लगाने का काम किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज, ओपीडी सुधार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जन औषधि केंद्र, आयुष्मान योजना के साथ जल निकासी की व्यवस्था भी की जाएगी।

ये भी पढ़ें

अमेठी में नाग नागिन ने सोते समय चाची-भतीजी को काटा, दोनों की मौत, नाग नागिन की पिटाई से मौत
अमेठी
जायस थाना क्षेत्र की घटना (फोटो सोर्स- 'X' अमेठी पुलिस)

up news

