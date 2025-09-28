वरिष्ठ लिपिक आत्महत्या मामला: सपा नगर पालिका अध्यक्ष, उनके पति, ईओ सहित पांच पर मुकदमा

उत्तर प्रदेश के इटावा के नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक राजीव कुमार यादव ने यमुना नदी में शुक्रवार की सुबह छलांग लगा दी थी। इसकी जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। एसडीआरएफ टीम को शव बरामद करने के लिए लगाया गया। शनिवार को‌ शव बरामद कर लिया गया। चलांग लगाने के पहले राजीव कुमार यादव ने दो पन्ने का सुसाइड नोट लिखा। जिसमें नगर पालिका की अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष, उनके पति कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी संतोष मिश्रा, रिटायर्ड पेशकार अतर सिंह, रिटायर्ड लिपिक सुनील वर्मा पर गंभीर आरोप लगाया है।‌