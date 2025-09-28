Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

वरिष्ठ लिपिक आत्महत्या मामला: सपा नगर पालिका अध्यक्ष, उनके पति, ईओ सहित पांच पर मुकदमा

Senior clerk suicide case इटावा में नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक आत्महत्या मामले में पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें नगर पालिका की अध्यक्षा, उनके पति, अधिशासी अधिकारी और दो रिटायर्ड कर्मी शामिल है।

2 min read

इटावा

image

Narendra Awasthi

Sep 28, 2025

वरिष्ठ लिपिक आत्महत्या फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' इटावा)

फोटो सोर्स- 'X' इटावा

Senior clerk suicide case इटावा में नगर पालिका की वरिष्ठ लिपिक ने सुसाइड नोट लिखने के बाद यमुना में छलांग लगा दी।‌ जिसका शव एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार को बरामद कर लिया। सुसाइड नोट में वरिष्ठ लिपिक ने नगर पालिका अध्यक्ष, उनके पति, अधिशासी अधिकारी, रिटायर्ड पेशकार, रिटायर्ड लिपिक पर गंभीर आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि यह पत्र 2027 के चुनाव में सपा के पतन का कारण बनेगा। मामला इटावा नगर पालिका का है।

क्या लिखा सुसाइड नोट में?

उत्तर प्रदेश के इटावा के नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक राजीव कुमार यादव ने यमुना नदी में शुक्रवार की सुबह छलांग लगा दी थी। इसकी जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। एसडीआरएफ टीम को शव बरामद करने के लिए लगाया गया। शनिवार को‌ शव बरामद कर लिया गया। चलांग लगाने के पहले राजीव कुमार यादव ने दो पन्ने का सुसाइड नोट लिखा। जिसमें नगर पालिका की अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष, उनके पति कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी संतोष मिश्रा, रिटायर्ड पेशकार अतर सिंह, रिटायर्ड लिपिक सुनील वर्मा पर गंभीर आरोप लगाया है।‌

सर्विस बुक में झूठी शिकायत करवाई

अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि कुलदीप गुप्ता ने सर्विस बुक की झूठी शिकायत करवा कर जांच कमेटी का गठन किया। अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार के माध्यम से चार नोटिस दिलवा दिया। अगस्त महीने का वेतन भी मुझे नहीं दिया गया। जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई हो रही है। वह शुगर और प्रोस्टेट की बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं।

हत्या का मुकदमा लिखा जाए

अपने पत्र में राजीव कुमार यादव ने लिखा है कि मेरी मेरी मौत का जिम्मेदार यही पांच है। जिनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। अपने पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू के पुराने हत्या जैसे केसों की पत्रावली पर पुनः जांच कराई जाए। जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले।‍ इसके साथ उन्होंने पत्र को उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में प्रचलित कार्रवाई में भी शामिल करने की मांग की है।

पुत्र ने लिखवाया मुकदमा

मृतक पुत्र सिद्धार्थ ने नगर पालिका अध्यक्ष, उनके पति अधिशासी अधिकारी, सहित पांचों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। क्षेत्राधिकारी नगर अभय नारायण राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2025 02:27 pm

Published on:

28 Sept 2025 02:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / वरिष्ठ लिपिक आत्महत्या मामला: सपा नगर पालिका अध्यक्ष, उनके पति, ईओ सहित पांच पर मुकदमा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इटावा के अधीक्षण अभियंता को किया गया निलंबित, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रबंध निदेशक की बड़ी कार्रवाई

इटावा अधीक्षण अभियंता निलंबित (फोटो सोर्स- 'X' इटावा)
इटावा

अखिलेश यादव बोले- सरकार की चलाचली की बेला, 9 बजट में जनता को कुछ नहीं दिया, आजम खान पर दिया बयान

इटावा

एसएसपी की मां की तबीयत खराब हुई तो इमरजेंसी से जबरदस्ती ले गए डॉक्टर, दो पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

डॉक्टर को ले जाते पुलिस कर्मी (फोटो सोर्स- 'X' Etawah वीडियो ग्रैब)
इटावा

शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, बोले- अखिलेश यादव की तरफ से विधानसभा के कई टिकट फाइनल

इटावा में शिवपाल सिंह यादव (फोटो सोर्स- 'X' इटावा वीडियो ग्रैब)
इटावा

आयुर्विज्ञान संस्थान की बड़ी उपलब्धि: बनाया डीएनए फिंगरप्रिंट उपकरण, होगी सटीक जेनेटिक पहचान

सर्टिफिकेट के साथ खड़े टीम के सदस्य (फोटो सोर्स- 'X' सैफई मेडिकल कॉलेज)
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.