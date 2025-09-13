शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, बोले- अखिलेश यादव की तरफ से विधानसभा के कई टिकट फाइनल

Akhilesh Yadav finalized many assembly tickets इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। उनकी तैयारी है कि विधानसभा चुनाव में फर्जी वोट पड़ने ना पाए और असली वोट ना कटे। शिवपाल सिंह यादव इटावा में पूर्व प्रधान शिवराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। बोले जीएसटी के माध्यम से 14 साल जनता को लूटा है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। जनता नहीं बख्शेगी।