बैंक से लोन लेकर ऑनलाइन ट्रेडिंग करना पड़ा महंगा, एक मैसेज और युवक ने फांसी पर लटक दी जान

इटावा•Mar 26, 2025 / 10:52 am• Narendra Awasthi

Took loan from bank, invested in online trading, young man hanged to death इटावा में बैंक से कर्ज लेकर ऑनलाइन ट्रेडिंग करना एक युवक के लिए जानलेवा बन गया। उसने सुसाइड मैसेज लिखकर फांसी पर लटक आपकी जान दे दी। घर वालों को मोबाइल पर मैसेज आने के बाद घटना की जानकारी हुई। परिजनों ने बताया कि आगरा जाने के लिए बात कर निकाला था। मैसेज देख परिवारी जनों के पैरों तले जमीन की खिसक गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसी। एसएसपी इटावा ने बताया कि होटल तक कैसे पहुंचा आदि सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। ‌मामला फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का है।

