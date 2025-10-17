Patrika LogoSwitch to English

इटावा

बड़ी कार्रवाई: दो सगे गैंगस्टर भाइयों की 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, डीएम के आदेश पर कराई गई मुनादी

Etawah Rs 6 crore seized Property इटावा पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर दो गैंगस्टर भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिनकी 6.5157 हेक्टेयर जमीन जब्त कर ली गई है। जिसकी कीमत 6 करोड़ से ऊपर है। एसएसपी इटावा ने यह जानकारी दी है।

2 min read

इटावा

image

Narendra Awasthi

Oct 17, 2025

राजस्व टीम ने सीज की जमीन (फोटो सोर्स- 'X' Etawah पुलिस वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' Etawah पुलिस वीडियो ग्रैब)

Etawah Two gangster brothers Rs 6 crore Property seized इटावा पुलिस में दो गैंगस्टर भाइयों की 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया है। जिसमें कई थाना क्षेत्रों में स्थित जमीन शामिल है। जिला प्रशासन ने इसकी मुनादी कराते हुए कहा कि अब इस संपत्ति को खरीदना या बेचना या कब्जा करना कानूनी जुर्म है। इस मौके पर तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। मामला फ्रेंड्स कॉलोनी और सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।

दो सगे भाइयों के खिलाफ हुई कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत फ्रेंड्स कॉलोनी में दर्ज मुकदमे पर यह कार्रवाई की गई है। इंद्रपाल सिंह और राजवीर सिंह पुत्रगण रामनाथ निवासी अशोक नगर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा, राजवीर सिंह पुत्र बृजपाल सिंह मोहल्ला मित्र पुरम कृष्णा हॉस्पिटल के सामने भरथना रोड थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

6.5157 हेक्टर अचल संपत्ति जब्त की गई

मामले की विवेचना कर रहे विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार थाना सिविल लाइन इटावा ने अभियुक्त गणों के अवैध रूप से अर्जित की गई कुल 6.5157 हेक्टर अचल संपत्ति जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ 2 लाख रुपए है को जब्त किया गया है। यह कीमत राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापित की गई है। इसमें फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित दो मकान भी शामिल है। जिनकी कीमत 1 करोड़ 13 लाख रुपए आंकी गई है।

डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई

बीते 16 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त इंद्रपाल सिंह और अशोक की संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट इटावा के आदेश पर जब्त की गई है। धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक और फ्रेंड्स कॉलोनी थानाध्यक्ष सदर तहसीलदार राजस्व टीम की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई है। इंद्रपाल सिंह के खिलाफ 11 मुकदमे और अशोक के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। ‌इस मौके पर सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार, फ्रेंड्स कॉलोनी थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा, चौबिया थानाध्यक्ष महेंद्र पटेल, नायब तहसीलदार सुधार विपिन कुमार मिश्रा, लेखपाल और पुलिस वाले मौजूद थे।

17 Oct 2025 07:48 pm

इटावा

उत्तर प्रदेश

मायावती एनडीए में शामिल होंगी? जानें- क्या कहते हैं संजय निषाद, बोले- सपा ने अंबेडकरवादी मिशन को कमजोर किया

इटावा

कथावाचक के अपमान के बाद उपद्रव, पुलिस पर पथराव, मुख्य साजिश कर्ता गगन यादव गिरफ्तार

हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव मेरठ से गिरफ्तार, एसपी देहात (फोटो सोर्स- 'X' Etawah police वीडियो ग्रैब)
इटावा

मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि में अखिलेश यादव बोले- सरकार आरक्षण खत्म कर रही

मनाई गई पूर्व मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि (फोटो सोर्स- 'X' Samajwadi वीडियो ग्रैब)
इटावा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: गलत जानकारी देकर लेने वाले अपात्रों से होगी वसूली, सूची तैयार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
इटावा

बिना टिकट यात्रा कर रही महिला ने दिया बेटी को जन्म, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ

ट्रेन में प्रसव (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
इटावा
