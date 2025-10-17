बड़ी कार्रवाई: दो सगे गैंगस्टर भाइयों की 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, डीएम के आदेश पर कराई गई मुनादी

बीते 16 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त इंद्रपाल सिंह और अशोक की संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट इटावा के आदेश पर जब्त की गई है। धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक और फ्रेंड्स कॉलोनी थानाध्यक्ष सदर तहसीलदार राजस्व टीम की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई है। इंद्रपाल सिंह के खिलाफ 11 मुकदमे और अशोक के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। ‌इस मौके पर सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार, फ्रेंड्स कॉलोनी थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा, चौबिया थानाध्यक्ष महेंद्र पटेल, नायब तहसीलदार सुधार विपिन कुमार मिश्रा, लेखपाल और पुलिस वाले मौजूद थे।