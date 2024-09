UP rain alert: अगले तीन दिनों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, इन जिलों में होगी खूब बारिश

उत्तर प्रदेश के इटावा में इस हफ्ते मौसम बारिशों वाला रहने की संभावना है। मौसम विभाग सितंबर महीने में खूब बारिश होने की जानकारी दी है। बुधवार और शनिवार को मौसम में जबरदस्त आएगा।

इटावा•Sep 03, 2024 / 06:49 am• Narendra Awasthi

IMD alert for next three days, heavy rain in these districts मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर तक बादल गरजने के साथ बार-बार आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि नजर आएगी। उमस लोगों को परेशान करेगी।‌ मौसम विभाग के अनुसार इटावा में इस हफ्ते रुक-रुक कर जोरदार बारिश होगी। सबसे अधिक बारिश बुधवार और शनिवार को होने की संभावना है। आकाशीय बिजली के प्रति लोगों को अलर्ट किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार इटावा में आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है।‌ दिन में बादल गरजने के साथ बार-बार बिजली चमकने की भी चेतावनी दी गई है। जिसके गिरने की भी आशंका है। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रुक-रुक कर जोरदार बारिश होने की संभावना है। रात में भी बादल गरजने के साथ जमकर बारिश होगी। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। रात में भी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। कैसा रहेगा इटावा में 4 सितंबर का मौसम? IMD alert for next three days, heavy rain in these districts मौसम विभाग के अनुसार इटावा में बुधवार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पूरब पश्चिम पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सुबह से ही बारिश का पूर्वानुमान है। दिन में 50 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात को भी बादल गरजने के साथ बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने के भी चेतावनी दी गई है। तेज हवाओं के साथ 70 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।