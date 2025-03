मौसम पूर्वानुमान: खिली धूप के बीच सामान्य से तेज गति से चलेगी हवा, तापमान पर दिखाई पड़ेगा असर

Weather forecast, Wind will blow faster than normal, effect on temperature आईएमडी ने बढ़ते मौसम तापमान में ब्रेक लगने की संभावना व्यक्त की है। जिसके अनुसार उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं सामान्य से अधिक गति से चलेगी। बारिश नहीं होगी।

इटावा•Mar 28, 2025 / 04:39 pm• Narendra Awasthi

Weather forecast, Wind will blow faster than normal, effect on temperature आईएमडी ने मौसम को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार हवा सामान्य स्थिति चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहने की संभावना है। हवा सामान से अधिक तेज चलने की संभावना है।‌ सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार हवा की गति सामान से अधिक रहने के कारण तापमान बढ़ने में कमी आएगी। इटावा में आज रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने का अनुमान है। कल खिली धूप के साथ गर्मी पड़ेगी। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश नहीं होगी। ‌