Weather news: प्रदेश के इन क्षेत्रों के लिए जारी किया गया अलर्ट, मौसम बिगड़ने की चेतावनी

Alert issued for these areas, warning of deteriorating weather आईएमडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इधर इटावा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रफ्तार से हवा चने की संभावना है। तापमान आसमान छू रहा है।

इटावा•Mar 15, 2025 / 07:08 am• Narendra Awasthi

Alert issued for these areas, warning of deteriorating weather मौसम विभाग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 15 और 16 मार्च को मौसम में परिवर्तन आएगा। आंधी तूफान के साथ बादल गरजने की भी संभावना है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। इधर इटावा का मौसम भीषण गर्मी का इशारा कर रहा है। तापमान में वृद्धि हो रही है। सोमवार 24 मार्च का तापमान 37 डिग्री पहुंच रहा है। आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रविवार को भी दिन में आसमान में साफ रहेगा। रात में बदल जाए रहेंगे।