मौसम अपडेट: 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी, इन 6 जिलों के लिए जारी पूर्वानुमान

31 August and 1 September Heavy rain warning उत्तर प्रदेश में मौसम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है इस दौरान कानपुर मंडल के जिलों में बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार रविवार 31 अगस्त को 90% बारिश होने की संभावना है इस दौरान 27.3 मिली मीटर बारिश हो सकती है जबकि सोमवार 1 सितंबर को 41.01 मिनी और 2 सितंबर को 19.5 मिली मीटर बारिश होने की संभावना है। यही स्थिति कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया के रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इटावा में आज रात झमाझम बारिश होगी। इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी। ‌