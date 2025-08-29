Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

एटा

लूट के आरोपी से चांदी का गाय बछड़ा लेना एसओजी प्रभारी को पड़ा महंगा, एसपी ने किया लाइन हाजिर

Criminal honored SOG in-charge, SP punished एटा में एसओजी प्रभारी को चांदी का गाय बछड़ा सम्मान में लेना भारी पड़ गया। जब पुलिस अधीक्षक ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। ‌जांच सीओ को दी गई है।

एटा

Narendra Awasthi

Aug 29, 2025

अपराधी से सम्मान लेते एसओजी प्रभारी, पुलिस अधीक्षक ने किया दंडित (फोटो सोर्स- 'X' एटा पुलिस)
फोटो सोर्स- 'X' एटा पुलिस)

Criminal honored SOG in-charge, SP punished एटा के एसओजी प्रभारी का एक फोटो 'एक्स' पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक व्यक्ति से चांदी का गाय बछड़ा उपहार में ले रहे हैं। इसके खिलाफ लूट और छिनेती के कई मुकदमे दर्ज है। वायरल फोटो में एसओजी टीम के कई सिपाही भी मौजूद है। मामला वीर बजरंगबली धाकड़ दंगल का था। दंगल में कई जिलों के पहलवान अपने दांव आजमाने आए थे। इन्हीं के बीच एसओजी प्रभारी भी पहुंचे थे। वायरल फोटो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने एसओजी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। मामला जैथरा का है।

कई जिलों के पहलवान आए थे दंगल में

उत्तर प्रदेश के एटा के जैथरा स्थित श्री गांधी सार्वजनिक इंटर कॉलेज मैदान में वीर बजरंगबली धाकड़ दंगल का आयोजन किया गया। जिसमें दांव आजमाने के लिए स्थानीय पहलवानों के अतिरिक्त दूसरे जिलों से भी कई पहलवान आए थे। इस मौके पर विजेता पहलवानों को आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए। इस मौके पर एसओजी प्रभारी विनोद कुमार भी मौजूद थे। उनके साथ एसओजी की टीम के कई सदस्य भी आए थे।

ये भी पढ़ें

कन्नौज में 135 मकान को जारी की गई आरसी, 40 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास, बुलडोजर चलाने की तैयारी
कन्नौज
मामले की जानकारी देते विधायक कैलाश राजपूत (फोटो सोर्स- कन्नौज 'X' वीडियो ग्रैब)

दंगल में मिला सम्मान

दंगल में विजेता पहलवानों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान कई जिलों में दर्ज मुकदमे का आरोपी रमेश कालिया ने एसओजी प्रभारी विनोद कुमार को चांदी की 'गाय और दूध पीते बछड़े' का प्रतीक चिन्ह देखकर सम्मानित किया। जिसकी फोटो एक्स पर वायरल हो रही है।

वायरल फोटो पर प्रतिक्रिया

वायरल फोटो पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। इसे अपराधियों और पुलिस का गठजोड़ बताया गया। वायरल फोटो को पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान में लिया और एसओजी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। इस पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी सकीट को दी गई है। इधर एसओजी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम था की उपहार देने वाला व्यक्ति अपराधी किस्म का है वह तो केवल दंगल देखने के लिए गए थे।

ये भी पढ़ें

कन्नौज में धर्म परिवर्तन: बीमारियों को ठीक करने के नाम पर धर्मान्तरण, चार गिरफ्तार
कन्नौज
गुरसहायगंज थाना पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज पुलिस)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 08:14 am

Published on:

29 Aug 2025 08:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / लूट के आरोपी से चांदी का गाय बछड़ा लेना एसओजी प्रभारी को पड़ा महंगा, एसपी ने किया लाइन हाजिर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.