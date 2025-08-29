लूट के आरोपी से चांदी का गाय बछड़ा लेना एसओजी प्रभारी को पड़ा महंगा, एसपी ने किया लाइन हाजिर

Criminal honored SOG in-charge, SP punished एटा के एसओजी प्रभारी का एक फोटो 'एक्स' पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक व्यक्ति से चांदी का गाय बछड़ा उपहार में ले रहे हैं। इसके खिलाफ लूट और छिनेती के कई मुकदमे दर्ज है। वायरल फोटो में एसओजी टीम के कई सिपाही भी मौजूद है। मामला वीर बजरंगबली धाकड़ दंगल का था। दंगल में कई जिलों के पहलवान अपने दांव आजमाने आए थे। इन्हीं के बीच एसओजी प्रभारी भी पहुंचे थे। वायरल फोटो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने एसओजी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। मामला जैथरा का है।
उत्तर प्रदेश के एटा के जैथरा स्थित श्री गांधी सार्वजनिक इंटर कॉलेज मैदान में वीर बजरंगबली धाकड़ दंगल का आयोजन किया गया। जिसमें दांव आजमाने के लिए स्थानीय पहलवानों के अतिरिक्त दूसरे जिलों से भी कई पहलवान आए थे। इस मौके पर विजेता पहलवानों को आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए। इस मौके पर एसओजी प्रभारी विनोद कुमार भी मौजूद थे। उनके साथ एसओजी की टीम के कई सदस्य भी आए थे।
दंगल में विजेता पहलवानों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान कई जिलों में दर्ज मुकदमे का आरोपी रमेश कालिया ने एसओजी प्रभारी विनोद कुमार को चांदी की 'गाय और दूध पीते बछड़े' का प्रतीक चिन्ह देखकर सम्मानित किया। जिसकी फोटो एक्स पर वायरल हो रही है।
वायरल फोटो पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। इसे अपराधियों और पुलिस का गठजोड़ बताया गया। वायरल फोटो को पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान में लिया और एसओजी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। इस पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी सकीट को दी गई है। इधर एसओजी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम था की उपहार देने वाला व्यक्ति अपराधी किस्म का है वह तो केवल दंगल देखने के लिए गए थे।