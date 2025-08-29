लूट के आरोपी से चांदी का गाय बछड़ा लेना एसओजी प्रभारी को पड़ा महंगा, एसपी ने किया लाइन हाजिर

Criminal honored SOG in-charge, SP punished एटा के एसओजी प्रभारी का एक फोटो 'एक्स' पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक व्यक्ति से चांदी का गाय बछड़ा उपहार में ले रहे हैं। इसके खिलाफ लूट और छिनेती के कई मुकदमे दर्ज है। वायरल फोटो में एसओजी टीम के कई सिपाही भी मौजूद है। मामला वीर बजरंगबली धाकड़ दंगल का था। दंगल में कई जिलों के पहलवान अपने दांव आजमाने आए थे। इन्हीं के बीच एसओजी प्रभारी भी पहुंचे थे। वायरल फोटो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने एसओजी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। मामला जैथरा का है।