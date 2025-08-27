कन्नौज में धर्म परिवर्तन: बीमारियों को ठीक करने के नाम पर धर्मान्तरण, चार गिरफ्तार

Religious conversion in name of curing diseases कन्नौज में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। बीमारियों को ठीक करने के बहाने प्रार्थना सभा में लोगों को एकत्र किया गया था। इस दौरान धर्म परिवर्तन करने की योजना थी। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस में लोगों से पूछताछ की। पुलिस को देखते ही प्रार्थना सभा में भगदड़ मच गई। इसके पहले की आयोजक मौके से भागने में सफल होते, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना पुलिस ने बताया कि संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामला गुरसहायगंज थाना क्षेत्र का है।