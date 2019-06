प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को पछाड़ा, बने दुनिया के सबसे ताकतवर नेता

लंदन। पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे ताकतवर नेता का खिताब मिला है। मशहूर मैगजीन ब्रिटिश हेराल्ड के एक सर्वेक्षण में मोदी सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। इस पोल में मोदी ने दुनियाभर के शक्तिशाली नेताओं को पछाड़ते हुए सर्वोच्च स्थान पाया। इन नेताओं में व्लादिमीर पुतिन , डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग का नाम शामिल है। नॉमिनेशन लिस्ट में दुनिया की 25 से ज्यादा हस्तियों को शामिल किया गया था। आखिरी में चार नाम सबसे आगे दिखे। चयन प्रक्रिया में कई सवाल लोगों से पूछे गए, जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया।

किस तरह से हुआ चयन

वोटिंग में आम प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर जनता को अपना वोट देना था। कई नेताओं के बीच कड़ी टक्कर थी। इस सर्वे में लोगों ने आखिर क्षण तक वोटिंग की और आखिरी में मोदी के नाम पर मुहर लग गई।

BRITISH HERALD Magazine has evaluated Shri @narendramodi ji as world's most powerful person.

As Indians, Be Proud of This Great Achievement. pic.twitter.com/YogAn0ge96