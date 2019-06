International Yoga Day: भारत के साथ पूरी दुनिया कर रही योगाभ्यास

नई दिल्ली। 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास' यूनानी दार्शनिक थेल्स के इस कथन भारत ने दुनिया को योग का रास्ता दिखाकर चरितार्थ किया है। यही वजह है कि आज दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ( International Yoga Day ) मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के रांची में योग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। वहीँ गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के रहतक में हैं।

देश के हर गांव-कस्बे में योग की धूम

पीएम मोदी रांची के प्रभात तारा मैदान में करीब 40,000 लोगों के साथ योग कर रहे हैं । उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी हैं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा के रोहतक स्थित मेला ग्राउंड में योगाभ्यास करने पहुंचे हैं। इसके अलावा देश के हर गांव, कस्बे, नगर और महानगर में हर मैदान और पार्क में सुबह सिर्फ योग करते लोग दिखाई दे रहे हैं।

Yoga @UN



Glimpses of Yoga 🧘‍♀️ lighting up UN Headquarters on the eve of 5th International Day of Yoga at United Nations #YogaDay2019 #yoga4climateaction #IDY2019 @ICCR_Delhi @IndianDiplomacy pic.twitter.com/ktpMGSl2z2