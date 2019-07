ब्रिटेन: महिला से बदसलूकी के मामले में मंत्री निलंबित, वीडियो हुआ वायरल

लंदन। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय (एफसीओ) में भारतीय मामलों के प्रभारी मंत्री को शुक्रवार निलंबित कर दिया गया। उन पर एक महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ग्रीनपीस की एक्टिविस्ट को धक्का देने और जबरदस्ती बाहर निकालते हुए देखा गया है।

ग्रीनपीस की महिला प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए

गौरतलब है कि यह घटना एक कार्यक्रम के दौरान हुई। इसमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र के मामलों को देखने वाले ब्रिटेन के राज्य मंत्री मार्क फील्ड को गेस्ट बनाया गया था। शुक्रवार को लंदन के मैंशन हाउस में एक डिनर रखा गया था। इसमें ब्रिटेन के चांसलर फिलिप हैमंड जब ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति पर बोल रहे थे, तभी पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस की महिला प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बीच में बाधित किया।

UK Foreign Office minister physically attacks Greenpeace protester... Police looking into it - rightly so. Ugly stuff. pic.twitter.com/fejMNsrfCZ