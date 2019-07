Exam Guide: इस टेस्ट से चेक करें अपने Banking की परीक्षा की तैयारी

exam Guide: यदि आप Banking सेक्टर से जुड़ी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस मॉक टेस्ट पेपर द्वारा अपनी तैयारियां जांच सकते हैं। सभी प्रश्नों के रिजल्ट्स पोस्ट के अंत में दिए गए हैं। दिखने में ये सवाल कई बार मुश्किल लग सकते हैं परन्तु याद करने में ये अत्यन्त आसान हैं-

प्रश्न (1) - फेडरल बैंक एक मुख्य भारतीय वाणिज्यिक बैंक है, इसका मुख्यालय है-

(a) तिरुवनंतपुरम

(b) कोझिकोड

(c) कोच्चि

(d) कन्नूर

प्रश्न (2) - निम्नलिखित में से कौनसा IMPS का उद्देश्य नहीं है-

(a) बैंक ग्राहकों को अपने बैंक खातों तक पहुंचने और धन प्रेषण के लिए एक चैनल के रूप में मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने के लिए सक्षम करने में मददगार

(b) लाभार्थी के मोबाइल नंबर के बिना भुगतान को आसान करना

(c) मोबाइल आधारित बैंकिंग सेवाओं की पूरी श्रृंखला के लिए नींव का निर्माण करना

(d) खुदरा भुगतान के विद्युतीकरण में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के लक्ष्य को उप-सेवा देना

प्रश्न (3) - IFCI दीर्घकालिक वित्त को औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाला विकास बैंक है। IFCI का पूर्ण रूप क्या है-

(a) Industrial Finance Company of India

(b) Industrial Finance Corporation of Investment

(c) Industrial Fund Corporation of India

(d) Industrial Finance Corporation of India

प्रश्न (4) - मंत्रालयों/ विभागों में संबंधित पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पीपीओ (PPO) को उन बैंक शाखाओं में भेज देते हैं, जहां से पेंशन धारक अपनी पेंशन निकालना चाहते हैं, (PPO) का पूर्ण रूप क्या है?

(a) पेंशन भुगतान समाप्त

(b) स्थायी पार्सल आदेश

(c) पेंशन लंबित आदेश

(d) पेंशन भुगतान आदेश

प्रश्न (5) - जीवन बीमा निगम द्वारा बहुसंख्यक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद किस बैंक को एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है?

(a) यूको बैंक

(b) आइडीबीआइ बैंक

(c) भारतीय स्टेट बैंक

(d) कॉर्पोरेशन बैंक

प्रश्न (6) - SDDS जनता के लिए राष्ट्रीय आंकड़ों के प्रसार में सदस्य देशों को मार्गदर्शन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मानक है। SDDS का पूर्ण रूप क्या है?

(a) Special Data Dissemination Service

(b) Special Data Dissemination System

(c) Special Data Dissemination Standard

(d) Simple Data Dissemination Standard

प्रश्न (7) - MMID का पूर्ण रूप क्या है-

(a) Mobile Money Interface

(b) Mobile Money Identifier

(c) Mobile Management Identifier

(d) Mobile Money International

प्रश्न (8) - MMID पंजीकरण पर बैंक द्वारा जारी ........... विशिष्ट संख्या है।

(a) 7 अंकीय

(b) 8 अंकीय

(c) 6 अंकीय

(d) 4 अंकीय

हल : 1. (c), 2. (b), 3. (d), 4. (d), 5. (b), 6. (c), 7. (b), 8. (a)