Bypass Road : दस साल बाद भी तरौद से दैहान बायपास मार्ग का निर्माण नहीं हो सका शुरू

बालोद जिले के तरौद से दैहान बायपास मार्ग की स्वीकृति के लगभग 10 साल बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने जल्द बायपास निर्माण शुरू करने की मांग की है। 40 करोड़ की लगात से 7.80 किमी मार्ग के निर्माण में जमीन अधिग्रहण के बदले राजस्व विभाग को लगभग 8 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराना है। वन एवं राजस्व विभाग गुंडरदेही ने मिलकर गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम घीना में लगभग 25 एकड़ जमीन ग्रामीणों की अनुमति से चिन्हांकित की है। इस चयनित जगह में वन विभाग पौधरोपण करेगा। बायपास मार्ग बनाने के लिए लगभग 2500 से भी ज्यादा पेड़ों की कटाई की जाएगी। इसके बदले पौधे रोपे जाएंगे।