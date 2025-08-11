11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Exclusive

CG Road accident : सड़कों पर बैठे रहते हैं गौवंश, तेज रफ्तार ट्रक ने 9 गौवंश को कुचला, सभी की मौत

रविवार रात्रि से सोमवार सुबह तक जिला मुख्यालय में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर बैठे 9 गौवंश को कुचल दिया, जिससे इन सभी गौवंशो की मौत हो गई। मृत गौवंशों में 8 गाय व एक नंदी है।

बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Aug 11, 2025

रविवार रात्रि से सोमवार सुबह तक जिला मुख्यालय में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर बैठे 9 गौवंश को कुचल दिया, जिससे इन सभी गौवंशो की मौत हो गई। मृत गौवंशों में 8 गाय व एक नंदी है।

बालोद जिला प्रशासन सड़कों पर बैठे गौवंश को हटाने लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन यह प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है। प्रशासन के आदेश को पशुपालक नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। रविवार रात्रि से सोमवार सुबह तक जिला मुख्यालय में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर बैठे 9 गौवंश को कुचल दिया, जिससे इन सभी गौवंशो की मौत हो गई। मृत गौवंशों में 8 गाय व एक नंदी है। इस घटना के बाद गौ सेवकों में आक्रोश है। गौ सेवकों ने कहा कि आखिर गौपालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कब तक गौवंशों की मौत होती रहेगी। सिर्फ कागजों में ही योजना बनाने से कुछ नहीं होगा इस पर कड़ाई बरतनी होगी। हालांकि पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले ट्रक व चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं सभी मृत गौवंशो का अंतिम संस्कार किया गया।

यह भी पढ़ें :

Balod News : सुरक्षा और निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी बंद, पुलिस नहीं दे रही ध्यान

केस 1 - गंजपारा से कॉलेज मार्ग तक 5 गौवंश की मौत

शहर के गंजपारा से लेकर कॉलेज मार्ग तक बीती रात तेज रफ्तार ट्रक ने कुल 5 गौवंश को कुचल दिया। सड़क दुर्घटना की सूचना पर शहर के गौसेवकों ने घटना स्थल पर जाकर सभी गौवंश को सड़कों से हटाया और इसकी सूचना पुलिस को भी दी। पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।

केस 2 - सिवनी चौक के पास 4 गौवंश को चपेट में लिया

शहर से लगे सिवनी चौक के पास भी सुबह 5 बजे तेज रफ्तार वाहन ने चार गौवंश को चपेट में ले लिया, जिससे चारों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। गौवंश की मौत के बाद गौसेवकों व पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस भी अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है।

नगर पालिका की टीम ने कराया अंतिम संस्कार

सभी मृत गौवंशों का नगर पालिका, गौ सेवकों एवं पुलिस विभाग की टीम ने अंतिम संस्कार किया। घटना को लेकर गौसेवकों ने कोतवाली थाना जाकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने धारा 281, 184 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

यह भी पढ़ें :

Rakshabandhan : ट्रेन व बसों में भीड़, बेहोश हुई दो महिलाओं को इलाज के लिए ले गए अस्पताल

गौ सेवकों ने कहा क्यों सुधार नहीं पा रही व्यवस्था

इधर गौ रक्षा समूह के अध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि गौ सेवक लगातार शासन -प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़कों पर हो रहे हादसे को रोकने प्रयास करें। प्रशासन प्रयास जरूर कर रहा है। सिर्फ योजना बनी है। आज भी गौवंश सड़कों पर बैठी रहती है गौ पालकों पर भी कार्रवाई की बात कही गई थी। यहां पर कितने गौ पालकों पर कार्रवाई हुई इसकी जानकारी नहीं है।

डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग

अजय यादव ने बताया कि नेशनल हाइवे में डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग लगातार कर रहे हैं। अभी तक डिवाइडर मामले में कोई पहल नहीं हुई है। इस ओर नेशनल हाइवे विभाग को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

24 मई को भी आठ गौवंशो की हुई थी मौत

शहर के कॉलेज मार्ग में 24 मई को भी तेज रफ्तार ट्रक चालक ने सड़क पर बैठे गौवंश के झुंड पर वाहन चला दिया था, जिससे 8 गौवंशों की मौत हो गई थी। अर्जुंदा में इस तरह की घटना घट चुकी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

big breaking

Breaking News

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

patrika news

patrika news in hindi

Updated on:

11 Aug 2025 11:17 pm

Published on:

11 Aug 2025 11:16 pm

Hindi News / Prime / Exclusive / CG Road accident : सड़कों पर बैठे रहते हैं गौवंश, तेज रफ्तार ट्रक ने 9 गौवंश को कुचला, सभी की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.