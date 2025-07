मधुशाला बनाम पाठशाला: ‘आप’ ने कहा 27 हजार प्राथमिक विद्यालय बंद पर खोले गए 27 हजार से ज्यादा मदिरालय

We need schools not liquor shops फर्रुखाबाद में आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमें मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में 27 हजार विद्यालयों को बंद करने की योजना है। जबकि 27358 मधुशाला खोली गई है। ‌

फर्रुखाबाद•Jul 02, 2025 / 07:20 pm• Narendra Awasthi

We need schools not liquor shops फर्रुखाबाद में शिक्षा विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी के नारे लगे। इस दौरान बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में 27 हजार प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की योजना है। वही 27 हजार से ज्यादा मधुशाला खोली गई है। हमें शराब ठेका नहीं चाहिए। बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय चाहिए। ‘आप’ ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को दिया।

