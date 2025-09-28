Patrika LogoSwitch to English

बरेली के मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, सेंट्रल जेल भेजा गया

Bareilly riots बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद जमकर उपद्रव हुआ। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनमें तौकीर राजा को बरेली से दूर जेल में शिफ्ट किया गया है।

less than 1 minute read

फर्रुखाबाद

image

Narendra Awasthi

Sep 28, 2025

आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा गिरफ्तार (फोटो सोर्स- 'X' farrukhabad वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' farrukhabad वीडियो ग्रैब

Bareilly riots बरेली में हुए बवाल के मामले में गिरफ्तार आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को फतेहगढ़ जेल में बंद किया गया है। जिनके खिलाफ बरेली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मौलाना तौकीर रजा पर आरोप है कि उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से भेड़ जुटाया। इसी भीड़ ने बरेली में जमकर उत्पात किया, पथराव बाजी की। जिसमें कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ‌

मुख्यमंत्री ने पीढ़ी याद रखेंगी

उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद जमकर उपद्रव हुआ। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने वीडियो जारी कर भीड़ इकट्ठा की। जुलूस की शक्ल में जमकर नारेबाजी की। आगे बढ़ने के दौरान पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उन पर पत्थर बाजी की गई। जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। दंगाइयों को कड़ा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएगी।

बरेली से फतेहगढ़ शिफ्ट किए गए तौकीर रजा

बरेली पुलिस में मुकदमा दर्ज करते हुए आईएमसी प्रमुख तौकीर राजा सहित अन्य 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। जिन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। इनमें मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बरेली से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल लाया गया। ‌

क्या कहा था तौकीर रजा ने?

तौकीर राजा ने अपनी वीडियो में कहा था कि वह राष्ट्रपति तक अपना ज्ञापन पहुंचने के लिए जिला प्रशासन को देंगे। इस दौरान जुलूस के साथ प्रशासन यदि कोई रोक-टोक करेगा तो इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

28 Sept 2025 07:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / बरेली के मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, सेंट्रल जेल भेजा गया

खुशखबरी: इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर के लिए खुशखबरी, बनेगा 90 किमी का लिंक एक्सप्रेस वे

फर्रुखाबाद

UP weather forecast: 5 दिनों बाद होगी मूसलाधार बारिश, जानें फर्रुखाबाद अगले 7 दिनों का मौसम?

फर्रुखाबाद

अदालत ने भाजपा विधायक को सुनाई 6 माह की कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

भाजपा विधायक को अदालत में सुनाई सजा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
फर्रुखाबाद

मानसून की वापसी: बारिश को लेकर ताजा अपडेट, अधिकतम तापमान 36 डिग्री पहुंचने का अनुमान

फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद में आज और कल बारिश का अलर्ट, बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका

बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
