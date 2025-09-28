बरेली के मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, सेंट्रल जेल भेजा गया

फोटो सोर्स- 'X' farrukhabad वीडियो ग्रैब
Bareilly riots बरेली में हुए बवाल के मामले में गिरफ्तार आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को फतेहगढ़ जेल में बंद किया गया है। जिनके खिलाफ बरेली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मौलाना तौकीर रजा पर आरोप है कि उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से भेड़ जुटाया। इसी भीड़ ने बरेली में जमकर उत्पात किया, पथराव बाजी की। जिसमें कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद जमकर उपद्रव हुआ। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने वीडियो जारी कर भीड़ इकट्ठा की। जुलूस की शक्ल में जमकर नारेबाजी की। आगे बढ़ने के दौरान पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उन पर पत्थर बाजी की गई। जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। दंगाइयों को कड़ा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएगी।
बरेली पुलिस में मुकदमा दर्ज करते हुए आईएमसी प्रमुख तौकीर राजा सहित अन्य 11 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। जिन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। इनमें मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बरेली से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल लाया गया।
तौकीर राजा ने अपनी वीडियो में कहा था कि वह राष्ट्रपति तक अपना ज्ञापन पहुंचने के लिए जिला प्रशासन को देंगे। इस दौरान जुलूस के साथ प्रशासन यदि कोई रोक-टोक करेगा तो इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
