बरेली के मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, सेंट्रल जेल भेजा गया

Bareilly riots बरेली में हुए बवाल के मामले में गिरफ्तार आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को फतेहगढ़ जेल में बंद किया गया है। जिनके खिलाफ बरेली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मौलाना तौकीर रजा पर आरोप है कि उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से भेड़ जुटाया। इसी भीड़ ने बरेली में जमकर उत्पात किया, पथराव बाजी की। जिसमें कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ‌