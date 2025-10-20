Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

भाजपा सांसद ने जनपदवासियों को दीपावली की दीं शुभकामनाएं, शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील

Diwali 2025: फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सांसद मुकेश राजपूत ने रविवार को कादरी गेट थाना क्षेत्र में आईटीआई चौराहा पर स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं।

less than 1 minute read

फर्रुखाबाद

image

Aman Pandey

Oct 20, 2025

Sansad, deepawali

सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश लोगों का कल्याण करेंगे और धन-धान्य, समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी दृष्टि से लोगों को संपन्न करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल की दीपावली और दिव्य भव्य होगी। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन से पहले जीएसटी कम करने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं।

'जीएसटी कम होने से दुकानदारों की बिक्री बढ़ी'

सांसद ने कहा कि जीएसटी कम होने से दुकानदारों की बिक्री बढ़ी है और उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता बढ़ी है। होलसेलरों का माल दोगुना, तीन गुना बिका है और हमारी फैक्ट्रियां माल का उत्पादन ज्यादा कर रही हैं। नौजवानों और बेरोजगार लोगों को इससे रोजगार मिला है। इससे पहले भाजपा सांसद ने जनपद की बायोडीजल रिफाइनरी में लगी भीषण आग के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। सांसद मुकेश राजपूत रविवार को दोपहर बाद फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता और आर्थिक प्रकोष्ठ

सांसद ने फैक्ट्री मालिक से ली नुकसान की जानकारी

जिला संयोजक जितेंद्र सिंह के साथ फैक्ट्री मालिक से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री के अंदर जाकर भी देखा। उन्होंने फैक्ट्री मालिक से आग लगने के कारण और नुकसान की जानकारी ली।

बता दें कि शनिवार की शाम 6:30 बजे बायोडीजल की फैक्ट्री में आग लग गई थी, जहां दमकल की टीम और सेना की टीम ने आग पर काबू पाया था। करीब 18 टैंकरों के पानी का प्रयोग किया गया था। इस दौरान 3 घंटे आग बुझाने में लगे थे। वहीं दिल्ली-फर्रुखाबाद मार्ग भी बंद रहा था। आग बुझ जाने के बाद आवागमन शुरू हो गया था। रविवार की सुबह आसपास के लोग घटना को देखने पहुंचे। इस दौरान फैक्ट्री के गेट पर ताला लगा रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 08:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / भाजपा सांसद ने जनपदवासियों को दीपावली की दीं शुभकामनाएं, शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील

बड़ी खबरें

View All

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम’, सपा नेता के बयान पर BJP ने कसा तंज, सांसद बोले-रावण की तरह…

bjp mp mukesh rajput hit back at samajwadi party leader dr naval kishore shcakya
फर्रुखाबाद

चलती बाइक पर रखा बैग फटा, भीषण विस्फोट में दो छात्रों के चिथड़े उड़े, तीसरा गंभीर रूप से घायल

farrukhabad bike firecracker explosion two students dead
फर्रुखाबाद

एसपी ने हलफनामा देकर मांगी माफी, हाईकोर्ट ने अदालत में बैठने का दिया आदेश, जानें वजह

फतेहगढ़ एसपी आरती सिंह (फोटो सोर्स- 'X' फतेहगढ़ पुलिस)
फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद प्राइवेट जेट विमान हादसा latest update: पायलट की लापरवाही, जेट विमान के परखच्चे उड़े, जानें हादसे की सच्चाई

प्राइवेट जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त (फोटो सोर्स- 'X' फर्रुखाबाद)
फर्रुखाबाद

400 मीटर दौड़ के बाद बेकाबू हुआ विमान; टेकऑफ से ठीक पहले झाड़ियों में गिरा, एमडी समेत 6 की जान…

फर्रुखाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.