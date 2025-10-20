भाजपा सांसद ने जनपदवासियों को दीपावली की दीं शुभकामनाएं, शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील

बता दें कि शनिवार की शाम 6:30 बजे बायोडीजल की फैक्ट्री में आग लग गई थी, जहां दमकल की टीम और सेना की टीम ने आग पर काबू पाया था। करीब 18 टैंकरों के पानी का प्रयोग किया गया था। इस दौरान 3 घंटे आग बुझाने में लगे थे। वहीं दिल्ली-फर्रुखाबाद मार्ग भी बंद रहा था। आग बुझ जाने के बाद आवागमन शुरू हो गया था। रविवार की सुबह आसपास के लोग घटना को देखने पहुंचे। इस दौरान फैक्ट्री के गेट पर ताला लगा रहा।