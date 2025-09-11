फर्रुखाबाद में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, यूपी ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक रिश्वत लेते गिरफ्तार

CBI takes big action, UP Gramin Bank branch manager arrested फर्रुखाबाद में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के मैनेजर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जिसके साथ एक अन्य भी गिरफ्तार किया गया है। जो बैंक मैनेजर के लिए मददगार के रूप में काम करता है। दोनों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई कार्रवाई के बाद बैंक में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही चर्चाओं का दौर भी जारी हो गया। मामला संकिसा शाखा की है।