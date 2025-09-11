फर्रुखाबाद में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, यूपी ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक रिश्वत लेते गिरफ्तार

CBI takes big action, UP Gramin Bank branch manager arrested फर्रुखाबाद में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के मैनेजर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जिसके साथ एक अन्य भी गिरफ्तार किया गया है। जो बैंक मैनेजर के लिए मददगार के रूप में काम करता है। दोनों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई कार्रवाई के बाद बैंक में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही चर्चाओं का दौर भी जारी हो गया। मामला संकिसा शाखा की है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक किसान ने केसीसी ऋण सीमा बढ़ाने के लिए बैंक मैनेजर से संपर्क किया। जिसका केसीसी लिमिट 2 लाख 40 हजार रुपए था। जिसे बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की मांग कर रहा था। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की संकिसा शाखा के प्रबंधक ने लिमिट बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग की। जिसमें निजी व्यक्ति किसान और बैंक मैनेजर के बीच भूमिका अदा कर रहा था।
किसान ने इस संबंध में लखनऊ सीबीआई से संपर्क करते हुए कार्रवाई की मांग की। किसान से मिली जानकारी के बाद सीबीआई ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की संकिशा शाखा में अपना जाल बिछाया और बुधवार को रिश्वत देते हुए लेते हुए शाखा प्रबंधक और उसके निजी मददगार को पकड़ लिया। बताया जाता है पकड़े गए दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है।