कोचिंग सेंटर सेफ्टी टैंक ब्लास्ट का खुलासा: लखनऊ से आई फॉरेंसिक और एटीएस टीम, डीआईजी ने बताया कारण

पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज हरीश चंदर ने बताया कि मकान के नीचे टैंक बना हुआ है। उसके ऊपर कमरा बनाया गया था। इसी में कोचिंग का संचालन हो रहा था। टैंक में गैस निकलने के लिए आउटलेट बंद था। प्राइमरी जांच में निकाल कर आया है कि टैंक में मिथेन गैस बन गई थी। जिसके ना निकल पाने के कारण ब्लास्ट हुआ है। मौके पर पढ़ रहे बच्चे घायल हो गए। दो की मौत हो गई। सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है। जिसकी निगरानी जिला अधिकारी कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम और एटीएस की टीम लखनऊ से आई थी। लेकिन जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला है। निष्कर्ष मीथेन गैस के कारण विस्फोट होना निकाल कर सामने आया है।