कोचिंग सेंटर सेफ्टी टैंक ब्लास्ट का खुलासा: लखनऊ से आई फॉरेंसिक और एटीएस टीम, डीआईजी ने बताया कारण

Farrukhabad crime news फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में स्थित सीवर टैंक में हुए विस्फोट से दो छात्रों की मौत हो गई थी। जबकि सात अन्य घायल है। जिनका उपचार चल रहा है। डीआईजी कानपुर हरिश चंदर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की। लखनऊ से फॉरेंसिक और एटीएस की टीम भी जांच करने के लिए पहुंची। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीआईजी हरिश चंदर ने बताया कि मौके पर कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है। उन्होंने विस्फोट का कारण भी बताया।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कादरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत कोचिंग सेंटर के सेफ्टी टैंक में विस्फोट हो गया था। जिसमें मौके पर पढ़ रहे छात्रों में से दो की मौत हो गई थी। उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज हरीश चंदर आज मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। स्थानीय अधिकारियों से भी बातचीत की। इसके पहले शनिवार की रात को ही मृत बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था।
पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज हरीश चंदर ने बताया कि मकान के नीचे टैंक बना हुआ है। उसके ऊपर कमरा बनाया गया था। इसी में कोचिंग का संचालन हो रहा था। टैंक में गैस निकलने के लिए आउटलेट बंद था। प्राइमरी जांच में निकाल कर आया है कि टैंक में मिथेन गैस बन गई थी। जिसके ना निकल पाने के कारण ब्लास्ट हुआ है। मौके पर पढ़ रहे बच्चे घायल हो गए। दो की मौत हो गई। सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है। जिसकी निगरानी जिला अधिकारी कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम और एटीएस की टीम लखनऊ से आई थी। लेकिन जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला है। निष्कर्ष मीथेन गैस के कारण विस्फोट होना निकाल कर सामने आया है।
