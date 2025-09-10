मानसून लेटेस्ट अलर्ट: फर्रुखाबाद में 13 सितंबर के बाद फिर शुरू होगा झमाझम बारिश का सिलसिला

Farrukhabad Heavy rain start again after september 13 मौसम विभाग के अनुसार ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से राजस्थान के जोधपुर, देवमाली, यूपी के बाराबंकी, बिहार के छपरा, पश्चिम बंगाल के पुरलिया, दीघा होते हुए नॉर्थ ईस्ट बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। अगले कुछ दिनों तक कानपुर मंडल के जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। तेज चमकदार धूप निकलेगी। बूंदाबांदी या बारिश की कोई संभावना नहीं है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने यह जानकारी दी है। उन्हें बताया कि उत्तर और पश्चिम दिशा से हवाएं आने लगी है। जिससे मौसम साफ होगा। तेज धूप निकलने की संभावना है। हवा की गति आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। उमस और हिट इंडेक्स बढ़ाने की संभावना है।