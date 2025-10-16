एसपी ने हलफनामा देकर मांगी माफी, हाईकोर्ट ने अदालत में बैठने का दिया आदेश, जानें वजह

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की रहने वाली प्रीति यादव ने अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीते 8 सितंबर की रात 9 बजे सीओ, थाना प्रभारी कायमगंज अनुराग मिश्रा चार-पांच पुलिसकर्मियों के साथ घर पर आ गए और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिन्हें एक हफ्ते तक पुलिस हिरासत में रखा गया। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रीति यादव ने बताया कि दोनों से लिखित बयान भी ले लिया गया कि वह किसी प्रकार की शिकायत नहीं करेंगे और ना ही कोई याचिका का दाखिल करेंगे। जबकि दो दिन पहले ही याचिका दाखिल हो चुकी थी।