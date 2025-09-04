Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

Farrukhabad today heavy rain alert आईएमडी मौसम विभाग ने बहु मौसम वैज्ञानिक चेतावनी जारी की है जिसके अनुसार अगले 7 दिनों तक कभी रुक-रुक कर तो कभी जोरदार बारिश हो सकती है। जानें 11 सितंबर तक के मौसम का हाल-

फर्रुखाबाद

Narendra Awasthi

Sep 04, 2025

फर्रुखाबाद में भारी बारिश की संभावना (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

Farrukhabad today heavy rain alert आईएमडी ने बहु मौसम वैज्ञानिक चेतावनी जारी की है जिसके अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बारिश का असर मैदानी भागों में भी दिखाई पड़ेगा। अगले 7 दिनों तक अधिकांश स्थानों पर कभी हल्की तो कभी मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज जोरदार बारिश होने की संभावना है। बादल गुजरने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन भी सुबह के समय गरज चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगले बुधवार तक रुक रुक कर कभी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश हो सकती है।

कैसा रहेगा फर्रुखाबाद आज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज का सुबह से ही बदल गरजने के साथ आकाशीय बिजली करने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान झमाझम बारिश हो सकती है। 100 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना है। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाई मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में भी तेज हवा चलने की संभावना है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 70‌‌ प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें

जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की घोषणा: नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय बंद, देख आदेश…
बुलंदशहर
बुलंदशहर डीएम (फोटो सोर्स- 'X' DMBulandshahar)

कैसा रहेगा 5 सितंबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बादल गरजने और आंधी चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इस दौरान बादल गरजने के साथ आंधी भी चलने का पूर्वानुमान है। 70 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। रात में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बूंदाबांदी होने की संभावना है।

कैसा रहेगा 8 सितंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार 6 सितंबर को 26 से 32 डिग्री तापमान के बीच 65 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रविवार 7 सितंबर को 26 से 32 डिग्री तापमान के बीच 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। सोमवार 8 सितंबर को 26 से 33 डिग्री तापमान के बीच 50 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

कैसा रहेगा 11 सितंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार 9 सितंबर को 27 से 33 डिग्री तापमान के बीच 30 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। 10 सितंबर बुधवार को 27 से 33 डिग्री तापमान के बीच 30 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है और गुरुवार 11 सितंबर को 26 से 33 डिग्री तापमान के बीच 24 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें

दोस्त की बहन के साथ प्रेम करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी, टुकड़े-टुकड़े कर गंगा में फेंका, तीन गिरफ्तार
कानपुर
हत्या कर शव को गंगा में फेंका (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2025 07:49 am

Published on:

04 Sept 2025 07:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / फर्रुखाबाद में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट