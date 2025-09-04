फर्रुखाबाद में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

Farrukhabad today heavy rain alert आईएमडी ने बहु मौसम वैज्ञानिक चेतावनी जारी की है जिसके अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बारिश का असर मैदानी भागों में भी दिखाई पड़ेगा। अगले 7 दिनों तक अधिकांश स्थानों पर कभी हल्की तो कभी मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज जोरदार बारिश होने की संभावना है। बादल गुजरने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन भी सुबह के समय गरज चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगले बुधवार तक रुक रुक कर कभी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश हो सकती है।