अपहरण के बाद गैंगरेप, पीड़िता के पिता की हत्या मामला: अदालत का एसपी और दो थानाध्यक्षों के खिलाफ आदेश

Gangrape, victim father murder case, Court orders against SP and two SHO फर्रुखाबाद में किशोर न्याय बोर्ड ने गैंगरेप और पीड़िता के पिता की हत्या मामले में पुलिस अधीक्षक और तत्कालीन और वर्तमान थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। गैंगरेप की घटना में पुलिस ने छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज किया था।

फर्रुखाबाद•Mar 21, 2025 / 05:08 pm• Narendra Awasthi

Gangrape, victim father murder case, Court orders against SP and two SHO फर्रुखाबाद में नाबालिक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने एसपी, तत्कालीन और वर्तमान थानाध्यक्ष तीनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस पर गैंगरेप के मामले में जांच और रिपोर्ट दर्ज करने में घोर लापरवाही बरतने की बात कही है। जिसमें गैंगरेप की जगह पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी जमानत पर बाहर आने के बाद पहले पीड़िता के पिता को धमकी दी और फिर बाद में हत्या कर दी। इस संबंध में पीड़िता की मां के बयान भी दर्ज किए गए हैं। ‌ मामला मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र का है।