Good news: शुक्रवार को सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय बैंकों में रहेगी छुट्टी

Good news, All schools, colleges, government offices and banks closed on Friday फर्रुखाबाद में शुक्रवार को सभी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, बैंकों में छुट्टी रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में लगातार तीन दिनों की छुट्टी हो रही है।

फर्रुखाबाद•Apr 15, 2025 / 06:39 pm• Narendra Awasthi

Good news, All schools, colleges, government offices and banks closed on Friday फर्रुखाबाद में शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दिन सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय में भी छुट्टी रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंक यूनियन की अवकाश तालिका में भी शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाएं शनिवार को भी बंद रहती है। इस प्रकार लगातार तीन दिनों की छुट्टी मिल रही है।