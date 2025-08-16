IMD latest prediction: 18 अगस्त से आंधी तूफान की संभावना, जानें कैसा रहेगा 24 अगस्त तक का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अगस्त को तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की संभावना है। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश भी होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। एक मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। 17 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 डिग्री, 18 अगस्त का 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले 7 दिनों तक तापमान में लगातार गिरावट होगी। कभी धीमे तो कभी जोरदार बारिश होगी।