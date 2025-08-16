Patrika LogoSwitch to English

IMD latest prediction: 18 अगस्त से आंधी तूफान की संभावना, जानें कैसा रहेगा 24 अगस्त तक का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त से मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। पूरे हफ्ता कभी रुक-रुक कर कभी हल्की-फुल्की तो कभी जोरदार बारिश होगी। एक बार फिर तापमान में गिरावट आएगी। इस दौरान बादल गरजने के साथ आंधी तूफान भी आने की संभावना है।

फर्रुखाबाद

Narendra Awasthi

Aug 16, 2025

18 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अगस्त को तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की संभावना है। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश भी होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। एक मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। 17 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 डिग्री, 18 अगस्त का 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले 7 दिनों तक तापमान में लगातार गिरावट होगी। कभी धीमे तो कभी जोरदार बारिश होगी।

फर्रुखाबाद में आज रात का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार फर्रुखाबाद में आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा 17 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार रविवार का अधिकतम 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 14 किलोमीटर प्रति घंटे गिरफ्तार से हवा चल सकती है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। रात में भी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा 18 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। सुबह के समय गरज और चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। झमाझम बारिश भी हो सकती है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेवा चल सकती है। 70 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। रात में भी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवा भी चलने की संभावना है‌। 60 प्रतिशत बारिश हो सकती है।

कैसा रहेगा 24 अगस्त का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को का तापमान 27 से 33 डिग्री बीच रहने का अनुमान है। 40 प्रतिशत बारिश हो सकती है। 20 अगस्त बुधवार को 50 प्रतिशत, गुरुवार 21 अगस्त को 50 प्रतिशत, शुक्रवार 22 अगस्त को 62 प्रतिशत, शनिवार 23 अगस्त को 70 प्रतिशत, रविवार 24 अगस्त को 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। इस बीच तापमान 25 डिग्री से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

