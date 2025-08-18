प्रधान ने जन्माष्टमी के दिन राहत सामग्री के नाम पर बंटवाई नॉनवेज, मुकदमा दर्ज, दो गिरफ्तार

Pradhan distributed non-veg in name of relief material on Janmashtami फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर ग्राम प्रधान पर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया है ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान ने बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर नॉनवेज का वितरण किया जबकि उसे दिन उन लोगों का व्रत था। शिकायत करने पर ग्राम प्रधान कहता है अरे फेंक दो जो कहते हैं उनको मिला दो। बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना पहुंचकर ग्राम प्रधान और उनके साथियों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मिली शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है दो लोगों को हिरासत में लिया गया है घटना कंपिल थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कंपिल थाना क्षेत्र के रायपुर चिन्हटपुर में बाढ़ राहत के नाम पर ग्राम प्रधान मोहम्मद शमी ने जन्माष्टमी के दिन मांसाहारी भोजन का वितरण कराया। जबकि उस दिन जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। राहत सामग्री के नाम पर दिए गए भोजन में मुर्गे की हड्डी और मांस के टुकड़े निकलने पर हड़कंप मच गया। आकोर्षित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से शिकायत की। लेकिन ग्राम प्रधान ने कहा जो खाते हैं उनको खिला दो, नहीं तो फेंक दो। सुनील ने इस संबंध में कपिल थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।
अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ ने बताया कि मिली तहरीर के अनुसार ग्राम प्रधान और उसके पुत्रों ने बाढ़ राहत के नाम पर मांसाहारी भोजन का वितरण कराया। यह वितरण जन्माष्टमी के दिन कराया गया। मुकदमा दर्ज किया गया है। दो लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है । जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।