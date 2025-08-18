Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

प्रधान ने जन्माष्टमी के दिन राहत सामग्री के नाम पर बंटवाई नॉनवेज, मुकदमा दर्ज, दो गिरफ्तार

Pradhan distributed non-veg in name of relief material on Janmashtami फर्रुखाबाद में ग्राम प्रधान ने जन्माष्टमी के दिन बाढ़ राहत के नाम पर मांसाहारी भोजन का वितरण कराया। खाने में हड्डी और मांस के टुकड़े निकलने पर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है।

फर्रुखाबाद

Narendra Awasthi

Aug 18, 2025

नॉन वेज के वितरण पर ग्रामीण पहुंचे थाना (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

Pradhan distributed non-veg in name of relief material on Janmashtami फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर ग्राम प्रधान पर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया है ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान ने बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर नॉनवेज का वितरण किया जबकि उसे दिन उन लोगों का व्रत था। शिकायत करने पर ग्राम प्रधान कहता है अरे फेंक दो जो कहते हैं उनको मिला दो। बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना पहुंचकर ग्राम प्रधान और उनके साथियों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मिली शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है दो लोगों को हिरासत में लिया गया है घटना कंपिल थाना क्षेत्र की है।

ये भी पढ़ें

कन्नौज में पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा, 10 नामजद, 20-25 अज्ञात
कन्नौज
पुलिस ने किया बल प्रयोग (फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब)

बाढ़ राहत में मांसाहारी भोजन का वितरण

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कंपिल थाना क्षेत्र के रायपुर चिन्हटपुर में बाढ़ राहत के नाम पर ग्राम प्रधान मोहम्मद शमी ने जन्माष्टमी के दिन मांसाहारी भोजन का वितरण कराया। जबकि उस दिन जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। राहत सामग्री के नाम पर दिए गए भोजन में मुर्गे की हड्डी और मांस के टुकड़े निकलने पर हड़कंप मच गया। आकोर्षित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से शिकायत की। लेकिन ग्राम प्रधान ने कहा जो खाते हैं उनको खिला दो, नहीं तो फेंक दो। सुनील ने इस संबंध में कपिल थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।

क्या कहते हैं एएसपी?

अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ ने बताया कि मिली तहरीर के अनुसार ग्राम प्रधान और उसके पुत्रों ने बाढ़ राहत के नाम पर मांसाहारी भोजन का वितरण कराया। यह वितरण जन्माष्टमी के दिन कराया गया। मुकदमा दर्ज किया गया है। दो लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है । जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Kanpur Murder: 15 साल की किशोर की अपहरण के बाद हत्या, शव मिलने से मचा कोहराम
कानपुर
मृतक कुलदीप की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- 'X' सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 11:19 am

Published on:

18 Aug 2025 11:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / प्रधान ने जन्माष्टमी के दिन राहत सामग्री के नाम पर बंटवाई नॉनवेज, मुकदमा दर्ज, दो गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.