प्रधान ने जन्माष्टमी के दिन राहत सामग्री के नाम पर बंटवाई नॉनवेज, मुकदमा दर्ज, दो गिरफ्तार

Pradhan distributed non-veg in name of relief material on Janmashtami फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर ग्राम प्रधान पर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया है ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान ने बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर नॉनवेज का वितरण किया जबकि उसे दिन उन लोगों का व्रत था। शिकायत करने पर ग्राम प्रधान कहता है अरे फेंक दो जो कहते हैं उनको मिला दो। बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना पहुंचकर ग्राम प्रधान और उनके साथियों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मिली शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है दो लोगों को हिरासत में लिया गया है घटना कंपिल थाना क्षेत्र की है।