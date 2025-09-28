अक्टूबर महीने में परिषदीय विद्यालयों में 13 दिनों की छुट्टी, 7 अक्टूबर को भी अवकाश

Primary school closed 13 days in October अक्टूबर महीने की शुरुआत सार्वजनिक अवकाश से हो रही है। शुरुआत में ही एक और दो अक्टूबर को लगातार दो दिनों की छुट्टी मिल रही है। इस महीने में ही दशहरा और दीपावली का प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा का अवकाश भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका में अक्टूबर महीने में रविवार को छोड़कर नौ दिनों की अतिरिक्त छुट्टी मिल रही है। ‌ रविवार को मिला दिया जाए तो यह छुट्टी 13 दिनों की हो जाती है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जारी 2025 के कैलेंडर में भी 2, 20 और 21 अक्टूबर को छुट्टी हो रही है। अक्टूबर महीने में बैंक और सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे।