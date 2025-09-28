अक्टूबर महीने में परिषदीय विद्यालयों में 13 दिनों की छुट्टी, 7 अक्टूबर को भी अवकाश

फोटो सोर्स- मेटा एआई)
Primary school closed 13 days in October अक्टूबर महीने की शुरुआत सार्वजनिक अवकाश से हो रही है। शुरुआत में ही एक और दो अक्टूबर को लगातार दो दिनों की छुट्टी मिल रही है। इस महीने में ही दशहरा और दीपावली का प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा का अवकाश भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका में अक्टूबर महीने में रविवार को छोड़कर नौ दिनों की अतिरिक्त छुट्टी मिल रही है। रविवार को मिला दिया जाए तो यह छुट्टी 13 दिनों की हो जाती है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जारी 2025 के कैलेंडर में भी 2, 20 और 21 अक्टूबर को छुट्टी हो रही है। अक्टूबर महीने में बैंक और सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे।
अक्टूबर महीने को त्योहारों का महीना कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिसकी शुरुआत महानवमी और दशमी तिथि से हो रही है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 1 अक्टूबर को महानवमी और दशहरा की छुट्टी हो रही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। जबकि 7 अक्टूबर को महर्षि बाल्मिक जयंती के पावन अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है।
20 से 23 अक्टूबर तक लगातार चार दिनों की छुट्टी हो रही है। जबकि 19 अक्टूबर रविवार पड़ रहा है। ऐसे में लगातार 5 दिनों की छुट्टी हो रही है। इन दिनों में नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चंद्रगुप्त जयंती है। अवकाश तालिका के अनुसार 28 अक्टूबर मंगलवार को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जबकि 31 अक्टूबर को शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती मनाई जाएगी।
जिला प्रशासन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 1 अक्टूबर को महानवमी और विजय दिवस का अवकाश घोषित किया गया है। जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा भी है। जिला प्रशासन में अवकाश घोषित किया है। 20 अक्टूबर को दीपावली, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भैयादूज और चित्रगुप्त पूजा का अवकाश रहेगा। बैंक यूनियन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार बैंकों में भी 1, 2, 20, 22, 23 अक्टूबर को अवकाश रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
फर्रुखाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग