400 मीटर दौड़ के बाद बेकाबू हुआ जेट; टेकऑफ से ठीक पहले प्राइवेट प्लेन झाड़ियों में गिरा, एमडी समेत 6 की जान…

400 मीटर दौड़ के बाद बेकाबू हुआ जेट | पत्रिका फाइल फोटो।
Private plane crash farrukhabad in up: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में गुरुवार सुबह एक बड़ा हवाई हादसा टल गया। यहां जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक प्राइवेट प्लेन टेकऑफ से ठीक पहले नियंत्रण खो बैठा और रनवे के किनारे बनी झाड़ियों में जा टकराया। हादसे में विमान के फ्रंट व्हील, जेट फैन और विंग्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सौभाग्य से, विमान में सवार सभी छह यात्री सुरक्षित निकल आए।
इस विमान में सवार लोगों में वुडपैकर ग्रीन एंग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय अरोड़ा, वाइस प्रेसिडेंट राकेश टीकू और SBI अधिकारी सुमित शर्मा शामिल थे। जानकारी के मुताबिक, अजय अरोड़ा अपनी टीम के साथ खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में बन रही बीयर फैक्ट्री के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने भोपाल से आए थे। निरीक्षण के बाद जब वे प्राइवेट विमान से लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।
घटना के बाद कंपनी के यूपी प्रोजेक्ट हेड मनीष कुमार पांडेय ने पायलट पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पायलट को पहले से ही विमान के फ्रंट टायर में हवा कम होने की जानकारी थी, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप, रनवे पर 400 मीटर तक दौड़ने के बाद विमान असंतुलित हो गया और झाड़ियों में जा घुसा। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि विमान की रफ्तार अचानक डगमगाई, जिसके बाद तेज आवाज के साथ वह झाड़ियों में रुक गया।
हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान को मामूली नुकसान हुआ है। पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। वहीं कंपनी के एमडी अजय अरोड़ा ने बताया कि “हम प्लांट का मुआयना करने आए थे, वापस लौटते समय यह हादसा हो गया। फिलहाल सभी लोग ठीक हैं और हम आगरा से दूसरी फ्लाइट लेकर भोपाल जाएंगे।”
फिलहाल, प्रशासन ने घटना की प्राथमिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। विमान का मलबा हटाकर रनवे को फिर से चालू करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही, एविएशन विभाग की तकनीकी टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तकनीकी लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी।
