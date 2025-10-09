400 मीटर दौड़ के बाद बेकाबू हुआ जेट; टेकऑफ से ठीक पहले प्राइवेट प्लेन झाड़ियों में गिरा, एमडी समेत 6 की जान…

घटना के बाद कंपनी के यूपी प्रोजेक्ट हेड मनीष कुमार पांडेय ने पायलट पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पायलट को पहले से ही विमान के फ्रंट टायर में हवा कम होने की जानकारी थी, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप, रनवे पर 400 मीटर तक दौड़ने के बाद विमान असंतुलित हो गया और झाड़ियों में जा घुसा। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि विमान की रफ्तार अचानक डगमगाई, जिसके बाद तेज आवाज के साथ वह झाड़ियों में रुक गया।