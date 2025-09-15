विश्वकर्मा जयंती पर स्कूल कॉलेज बंद, अगले 15 दिनों में बैंकों में तीन और एलआईसी में चार दिनों की छुट्टी

जिला प्रशासन से जारी कैलेंडर के अनुसार 17 सितंबर को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी कैलेंडर के अनुसार बुधवार के दिन बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालय, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय में छुट्टी रहेगी। शेष बचे दिनों में बैंकों में 21 सितंबर को रविवार 27 सितंबर को महीने का आखिरी शनिवार और 28 सितंबर को फिर रविवार की छुट्टी होगी रहेगी जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखों 20 सितंबर शनिवार 21 सितंबर रविवार 27 सितंबर शनिवार और 28 सितंबर रविवार को बंद रहेगा।