विश्वकर्मा जयंती पर स्कूल कॉलेज बंद, अगले 15 दिनों में बैंकों में तीन और एलआईसी में चार दिनों की छुट्टी

Holiday उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आगामी 17 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका में यह जानकारी दी गई है। बुधवार को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाएगी। इस दिन सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही बैंकों में 21, 27 और 28 सितंबर को छुट्टी रहेगी। जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में 20-21, 27-28 सितंबर को अवकाश रहेगा। केंद्र सरकार के कैलेंडर में 29 और 30 सितंबर को प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया गया है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आगामी 17 सितंबर को सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। बुधवार को जिले में विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला शिल्पकार और वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को विश्वकर्मा पूजा होती है। पंडित दुर्गा शंकर द्विवेदी ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा के करने से कार्य स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित कर विधि-विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए।
जिला प्रशासन से जारी कैलेंडर के अनुसार 17 सितंबर को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी कैलेंडर के अनुसार बुधवार के दिन बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालय, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय में छुट्टी रहेगी। शेष बचे दिनों में बैंकों में 21 सितंबर को रविवार 27 सितंबर को महीने का आखिरी शनिवार और 28 सितंबर को फिर रविवार की छुट्टी होगी रहेगी जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखों 20 सितंबर शनिवार 21 सितंबर रविवार 27 सितंबर शनिवार और 28 सितंबर रविवार को बंद रहेगा।