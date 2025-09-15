Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

विश्वकर्मा जयंती पर स्कूल कॉलेज बंद, अगले 15 दिनों में बैंकों में तीन और एलआईसी में चार दिनों की छुट्टी

School holidays फर्रुखाबाद में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जबकि महीने के शेष बचे दिनों में बैंक तीन दिन और एलआईसी चार दिन बंद रहेंगे।

फर्रुखाबाद

Narendra Awasthi

Sep 15, 2025

17 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
फोटो सोर्स- मेटा एआई

Holiday उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आगामी 17 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका में यह जानकारी दी गई है। ‌बुधवार को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाएगी। इस दिन सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही बैंकों में 21, 27 और 28 सितंबर को छुट्टी रहेगी। जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में 20-21, 27-28 सितंबर को अवकाश रहेगा। केंद्र सरकार के कैलेंडर में 29 और 30 सितंबर को प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया गया है।

महान शिल्पिकार की जयंती

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आगामी 17 सितंबर को सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। बुधवार को जिले में विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला शिल्पकार और वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को विश्वकर्मा पूजा होती है। पंडित दुर्गा शंकर द्विवेदी ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा के करने से कार्य स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित कर विधि-विधान से ‌पूजा अर्चना करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

गजब: पति ने पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा‌ दी, महिला ने प्रेमी को बताया भाई
अमेठी
पति ने प्रेमी के साथ पत्नी की कराई शादी (फोटो सोर्स- 'X' अमेठी वीडियो ग्रैब)

बैंकों और एलआईसी में कब-कब रहेगी छुट्टी?

जिला प्रशासन से जारी कैलेंडर के अनुसार 17 सितंबर को निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी कैलेंडर के अनुसार बुधवार के दिन बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालय, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय में छुट्टी रहेगी। शेष बचे दिनों में बैंकों में 21 सितंबर को रविवार 27 सितंबर को महीने का आखिरी शनिवार और 28 सितंबर को फिर रविवार की छुट्टी होगी रहेगी जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखों 20 सितंबर शनिवार 21 सितंबर रविवार 27 सितंबर शनिवार और 28 सितंबर रविवार को बंद रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 07:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / विश्वकर्मा जयंती पर स्कूल कॉलेज बंद, अगले 15 दिनों में बैंकों में तीन और एलआईसी में चार दिनों की छुट्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.