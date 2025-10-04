दो मौसमी सिस्टम करेंगे आफत की बारिश, पश्चिमी विक्षोभ भी हो रहा सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे‌। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। देर रात बारिश होने की जानकारी मिल रही है। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं सबको प्रभावित करेंगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है 40 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।