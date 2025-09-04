उत्तर प्रदेश में छुट्टी का जश्न: स्कूल, कॉलेज, एलआईसी, कार्यालय में लगातार तीन दिनों की छुट्टी

कल 5 सितंबर को सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी।‌ ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 5 सितंबर को ईद ए मिलाद (बारावफात) की छुट्टी रहेगी। इस महीने में चार रविवार पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा और चौथा शनिवार को भी बैंकों में छुट्टी रहती है। इस प्रकार सितंबर महीने में बैंकों कल 7 दिनों की छुट्टी रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में लगातार तीन दिनों की छुट्टी हो रही है। 5 तारीख शुक्रवार बारावफात की छुट्टी है। एलआईसी में 5 दिन का सप्ताह होता है। यहां पर शनिवार और रविवार 2 दिन में स्थाई रूप से काम नहीं होता है।