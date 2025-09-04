उत्तर प्रदेश में छुट्टी का जश्न: स्कूल, कॉलेज, एलआईसी, कार्यालय में लगातार तीन दिनों की छुट्टी

UP holiday celebration उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आज से कल से लगातार 3 दिन की छुट्टी मिल रही है। इसके साथी बुधवार 17 सितंबर को भी विद्यालय बंद रहेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका में इसकी जानकारी दी गई है। 6 सितंबर को अदालत में भी कामकाज नहीं होगा। इंटर कॉलेजों में भी अवकाश घोषित किया गया है। 5 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालय स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय विकास भवन सहित अन्य विभागों में भी छुट्टी रहेगी।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार सितंबर महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ रहे हैं। जिसमें विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और ईद-ए-मिलाद शामिल है। 5 सितंबर को बारावफात है। इस दिन सभी स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय में छुट्टी रहेगी। जिलाधिकारी कार्यालय में भी 5 सितंबर को अवकाश है। 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी की छुट्टी हो रही है। ऐसे में स्कूल लगातार तीन दिनों तक बंद रहेंगे। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का अवकाश है।
कल 5 सितंबर को सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी। ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 5 सितंबर को ईद ए मिलाद (बारावफात) की छुट्टी रहेगी। इस महीने में चार रविवार पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा और चौथा शनिवार को भी बैंकों में छुट्टी रहती है। इस प्रकार सितंबर महीने में बैंकों कल 7 दिनों की छुट्टी रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में लगातार तीन दिनों की छुट्टी हो रही है। 5 तारीख शुक्रवार बारावफात की छुट्टी है। एलआईसी में 5 दिन का सप्ताह होता है। यहां पर शनिवार और रविवार 2 दिन में स्थाई रूप से काम नहीं होता है।