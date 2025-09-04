Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश में छुट्टी का जश्न: स्कूल, कॉलेज, एलआईसी, कार्यालय में लगातार तीन दिनों की छुट्टी

UP holiday celebration कल से स्कूलों, कॉलेजों में लगातार तीन दिनों की छुट्टी हो रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में भी लगातार तीन दिनों तक काम नहीं होगा। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी।

फर्रुखाबाद

Narendra Awasthi

Sep 04, 2025

UP holiday celebration उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आज से कल से लगातार 3 दिन की छुट्टी मिल रही है। इसके साथी बुधवार 17 सितंबर को भी विद्यालय बंद रहेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका में इसकी जानकारी दी गई है। 6 सितंबर को अदालत में भी कामकाज नहीं होगा। इंटर कॉलेजों में भी अवकाश घोषित किया गया है। 5 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालय स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय विकास भवन सहित अन्य विभागों में भी छुट्टी रहेगी।

स्कूलों-कॉलेजों में लगातार तीन दिनों की छुट्टी

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार सितंबर महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ रहे हैं। जिसमें विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और ईद-ए-मिलाद शामिल है। 5 सितंबर को बारावफात है। इस दिन सभी स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय में छुट्टी रहेगी। जिलाधिकारी कार्यालय में भी 5 सितंबर को अवकाश है। 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी की छुट्टी हो रही है। ऐसे में स्कूल लगातार तीन दिनों तक बंद रहेंगे। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का अवकाश है।

ये भी पढ़ें

स्कूलों में 4 सितंबर के बाद लगातार 3 दिनों की छुट्टी, जानें बैंकों, अदालतों और सरकारी कार्यालयों की छुट्टी
उन्नाव
सितंबर महीने की छुट्टियां (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)

एलआईसी लगातार 3 दिनों तक बंद

कल 5 सितंबर को सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी।‌ ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 5 सितंबर को ईद ए मिलाद (बारावफात) की छुट्टी रहेगी। इस महीने में चार रविवार पड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा और चौथा शनिवार को भी बैंकों में छुट्टी रहती है। इस प्रकार सितंबर महीने में बैंकों कल 7 दिनों की छुट्टी रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में लगातार तीन दिनों की छुट्टी हो रही है। 5 तारीख शुक्रवार बारावफात की छुट्टी है। एलआईसी में 5 दिन का सप्ताह होता है। यहां पर शनिवार और रविवार 2 दिन में स्थाई रूप से काम नहीं होता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 10:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Farrukhabad / उत्तर प्रदेश में छुट्टी का जश्न: स्कूल, कॉलेज, एलआईसी, कार्यालय में लगातार तीन दिनों की छुट्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट