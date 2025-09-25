UP weather forecast: 5 दिनों बाद होगी मूसलाधार बारिश, जानें फर्रुखाबाद अगले 7 दिनों का मौसम?

UP weather forecast मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल में आसमान में ऊंचे बादल छाए रहेंगे। बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। धूप की तेजी में थोड़ी बहुत कमी आने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 27 सितंबर से हल्की बारिश हो सकती है। बौछारें गिरने की संभावना है। वैसे कानपुर मंडल के जिलों में कल 26 सितंबर को शुष्क मौसम रहेगा। हिट इंडेक्स 55 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। जो मानव स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। ‌फर्रुखाबाद में आज रात का तापमान 26 डिग्री के आसपास है। अगले 2 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रह सकता है। ‌ 30 सितंबर से हल्की-फुल्की बूदाबादी शुरू हो सकती है। एक और 2 अक्टूबर को जमकर बारिश होगी।