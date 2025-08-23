फर्रुखाबाद में मौसम का ट्रिपल अटैक: आज रात और कल मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Weather Triple attack Alert of heavy rain अगस्त के आखिरी दोनों में भी मानसून आफत बरपा रहा है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। फर्रुखाबाद में आज रात मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी चमकेगी। इसके प्रति लोगों को सावधान किया गया है। आगामी 24 अगस्त को भी सुबह के समय बादल गरजने के साथ झमाझम बारिश होगी। इस दौरान करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। रात में भी बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले शनिवार तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान 25 से 33 डिग्री के बीच रहने का की संभावना है। इधर कंपिल के गंगा कटरी के क्षेत्र की स्थिति काफी गंभीर है। बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लोग सड़क और छत पर पन्नी के नीचे रहने को मजबूर हैं।
मौसम विभाग के अनुसार आज रात में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। कल भी यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार करीब 80 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। 24 अगस्त रविवार को भी बारिश वाला दिन रहेगा। सुबह से ही बदल गरजने के साथ आंधी चल सकती है। मूसलाधार बारिश के साथ बार-बार बिजली भी चमकेगी। इस दौरान तेज हवा भी चलने की संभावना है। रात में भी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश होगी।
मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त सोमवार का तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 70 प्रतिशत बारिश हो सकती है। जबकि मंगलवार 26 अगस्त को 27 से 31 डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत बारिश, 27 अगस्त बुधवार को 27 से 33 डिग्री तापमान के बीच 50 प्रतिशत, गुरुवार 28 अगस्त को 27 से 33 डिग्री तापमान के बीच 60 प्रतिशत, शुक्रवार 29 अगस्त को 26 से 31 डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत और शनिवार 30 अगस्त को 26 से 31 डिग्री तापमान के बीच 70 प्रतिशत बारिश हो सकती है।
फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील के गंगा कटरी के गांव सवितापुर, पथरामई, शाहपुर गंगापुर, इकलहरा, शेखपुर, चिन्हटपुर, पलीतपुर, राईपुर, बिहारीपुर आदि गांव के लोग बाढ़ से परेशान है। इन ग्रामीणों को खाने पीने से लेकर दिनचर्या के लिए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन राहत पहुंचने का कार्य कर रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक में शमशाबाद क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राहत सामग्री का भी वितरण किया।