फर्रुखाबाद में मौसम का ट्रिपल अटैक: आज रात और कल मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Weather Triple attack Alert of heavy rain अगस्त के आखिरी दोनों में भी मानसून आफत बरपा रहा है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। फर्रुखाबाद में आज रात मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी चमकेगी। इसके प्रति लोगों को सावधान किया गया है। आगामी 24 अगस्त को भी सुबह के समय बादल गरजने के साथ झमाझम बारिश होगी। इस दौरान करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। रात में भी बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले शनिवार तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान 25 से 33 डिग्री के बीच रहने का की संभावना है। इधर कंपिल के गंगा कटरी के क्षेत्र की स्थिति काफी गंभीर है। बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लोग सड़क और छत पर पन्नी के नीचे रहने को मजबूर हैं।