शराब ठेका के खिलाफ महिला परिजनों के साथ पहुंची कलेक्ट्रेट, खौफनाक कदम उठाने का प्रयास

Woman reached collectorate with family against liquor shop, then what happened फर्रुखाबाद में शराब ठेका के खिलाफ महिला अपने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गई। जहां वह खौफनाक कदम उठाने जा रही थी। मौके पर खड़ी पुलिस ने अप्रिय घटना होने से बचा लिया। डीएम ने जांच के निर्देश दिए।

फर्रुखाबाद•Apr 15, 2025 / 08:18 pm• Narendra Awasthi

Woman reached collectorate with family against liquor shop, then what happened फर्रुखाबाद में आवासीय इलाके में शराब ठेके की दुकान खुलने से लोगों में नाराजगी है। मोहल्ले में रहने वाली महिलाओं ने कई बार अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया। जिसमें बताया गया कि शराब पीने के बाद शराबी उत्पात मचाते हैं। शोर-शराबा करते हैं। जिससे उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बताया जाता है कार्रवाई न होने से आहत महिला पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने के लिए पहुंची थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ऐसा करने से रोका। पुलिस ने बताया कि मामला जिलाधिकारी के पास है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब ठेके को लेकर जांच के निर्देश दिए गए हैं। मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है।