Tanya Mittal Ka Saree Look: Bigg Boss 19 की ग्लैम क्वीन तान्या का ट्रेडिशनल ट्विस्ट, ये साड़ी लुक्स जरूर ट्राय करें

Tanya Mittal Ka Saree Look: Bigg Boss 19 में तान्या मित्तल अपने दमदार परफॉर्मेंस तो दे रही हैं, साथ ही अपने फैशन स्टाइल से भी लोगों को काफी प्रभावित कर रही हैं। उन्हें बिग बॉस में ट्रेडिशनल साड़ी लुक में देखा जाता है, उनका साड़ी पहनना उनकी पर्सनालिटी को और भी निखारता है। उनकी ये साड़ी लुक्स पारंपरिक खूबसूरती के साथ मॉडर्न फैशन का बेहतरीन संगम होते हैं। अगर आपको भी साड़ी लुक काफी पसंद है, तो तान्या के ये साड़ी स्टाइल्स आपके लिए जरूर ट्राय करने लायक हैं। आइए, जानें उनके कुछ खास और स्टाइलिश साड़ी लुक्स के बारे में।