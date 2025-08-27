वृद्ध की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, बचाने दौड़े दो लोगों को किया घायल

फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र के अजरौली पल्लावां गांव में मंगलवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात हुई। गांव निवासी श्याम जी पांडे पुत्र कैलाश नाथ पांडे शराब के नशे में बेकाबू होकर अपने ही गांव के बुजुर्ग केशपाल (पुत्र स्व. सूरजलाल पटेल) पर धारदार हथियार से टूट पड़ा। उस समय केशपाल भोजन करने के बाद घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। हमले में उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चीख-पुकार सुनकर त्रिभुवन और रामलखन बचाने दौड़े। लेकिन आरोपी ने उन्हें भी बेरहमी से पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया। आनन-फानन में दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धाता पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, घटना के बाद से गांव में तनाव और भय का माहौल है।