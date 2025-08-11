मकबरे की छत पर चढ़कर लहराया गया भगवा झंडा; पथराव रोकने में 10 थानों की फोर्स के छूटे पसीने, ये है विवाद की वजह

10 थानों की फोर्स सांप्रदायिक तनाव देखते हुए तुरंत बुलाई गई। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा दिया। सदर कोतवाली के आबूनगर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। ADG जोन प्रयागराज संजीव गुप्ता सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही ड्रोन कैमरे से चप्पे-चप्पे पर पुलिस की टीम निगरानी रख रही है। 6 जिलों के ASP, ADG के आदेश पर फतेहपुर रवाना किए गए हैं। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़ और कानपुर देहात के इनमें ASP शामिल हैं.