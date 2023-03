Hindu Nav Varsh 2080: क्या आप जानते हैं चैत्र माह में ही क्यों मनाया जाता है हिन्दु नव वर्ष, चैत्र नवरात्रि से ही क्यों की जाती है इसकी शुरुआत

भोपालPublished: Mar 21, 2023 01:45:02 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Hindu Nav Varsh 2080: Why do we celebrates it in Chaitra Month: ऐसे में यह वर्ष भी इसीलिए खास रहने वाला है। ऐसे में सवाल यह है भी है कि आखिर ही नव संवत्सर विक्रम संवत चैत्र के महीने में ही क्यों मनाया जाता है? इसे विक्रम संवत क्यों कहा जाता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं, तो पत्रिका.कॉम आपको दे रहा है इन सवालों के जवाब...