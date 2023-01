Chinese New Year 2023: कब शुरू हो रहा है चीनी नव वर्ष, जानिए खरगोश से नाता

भोपालPublished: Jan 03, 2023 03:41:21 pm Submitted by: shailendra tiwari

chinese new year date 2023: ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर के नव वर्ष 2023 की शुरुआत हुए अभी महज तीन दिन हुए हैं। इसको लेकर अभी भी जश्न का सिलसिला जारी है। हिंदू नव वर्ष 22 मार्च से शुरू हो रहा है, उस दिन गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। चीन हमारा पड़ोसी देश है, वहां कई लोगों का आना जाना रहता है, ऐसे में कई लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि चीनी नव वर्ष की शुरुआत ( chinese new year) कब होगी, ऐसे सभी लोगों के सवालों का हम लाएं हैं जवाब, पढ़िए रिपोर्ट।

चीनी नव वर्ष उत्सव