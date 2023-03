Pradosh Vrat 2023 in March: कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब, जानें सही तिथि, पूजा विधि तथा भगवान शिव को खुश करने का महाउपाय

भोपालPublished: Mar 13, 2023 03:55:54 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Pradosh Vrat 2023 in March in Krishna Paksha do this to please Shiva : माना जाता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर शिव के साथ ही सूर्य देव की भी कृपा बरसती है। पंचांग के मुताबिक भगवान शिव के लिए शुभ मानी जाने वाली त्रयोदशी तिथि 19 मार्च 2023 को प्रात: काल 8 बजकर 7 मिनट से शुरू होगी और 20 मार्च 2023 को प्रात: काल 4 बजकर 55 मिनट तक रहेगी। पंचांग के मुताबिक महादेव की साधना के लिए यह बेहद शुभ माना जाता है। प्रदोष काल 19 मार्च 2023 को शाम 6 बजकर 31 मिनट से रात 8 बजकर 54 मिनट तक रहेगा।