Annapurna Scheme: महिलाओं के लिए खास है अन्नपूर्णा योजना, मिलते हैं 50 हजार रुपये

Schemes For Women Entrepreneurs: महिला उद्यमियों के मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार और निजी सेक्टर दोनों ही वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते है। विभिन्न बैंक महिला उद्यमियों ( Modi Schemes for Womens ) के लिए सस्ती दरों पर विशेष ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। इन योजना ( Schemes for Women Entrepreneurs ) के तहत महिलाएं न सिर्फ खुद का बिजनेस शुरू कर सकेंगी, बल्कि आत्मनिर्भर भी होगी। ऐसी ही एक पहल अन्नपूर्णा योजना महिला उद्यमियों ( Cent Kalyani Scheme for Women Entrepreneurs ) के लिए मददगार साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपने स्वयं के व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा का विस्तार करने में मदद करना है।

क्या है अन्नपूर्णा योजना ?

अन्नपूर्णा योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक विशेष ऋण योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं के व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करना है। इस योजना में महिला उद्यमी को 50 हजार रुपये तक लोन की सुविधा दी जाती है।

किसे मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को फूड केटरिंग व्यवसाय के लिए 50,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है। राशि का उपयोग कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, जैसे बर्तन, कटलरी, गैस कनेक्शन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर सह चक्की, हॉट केस, बर्तन स्टैंड, टिफिन बॉक्स, वर्किंग टेबल, पानी फिल्टर आदि। ऋण लेने के लिए एक गारंटर की आवश्यकता होती है और व्यवसाय की संपत्तियों को संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखना पड़ता है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, इसे 36 मासिक किश्तों में चुकाना होगा। ब्याज दर बाजार दर और संबंधित बैंक के आधार पर निर्धारित की जाती है।

