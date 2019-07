ऊर्जा मंत्रालय में ट्रांसफर से निराश वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने मांगा वीआरएस

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में वित्‍त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ( Subhash Chandra Garg ) को ऊर्जा मंत्रालय में ट्रांसफर किया था। उनके ट्रांसफर के बाद यह खबर आ रही है कि वित्त सचिव से ऊर्जा सचिव बनाए जाने के एक दिन बाद ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से यह जानकारी दी है। पहले गर्ग वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके साथ ही उन्हें वित्त सचिव नामित किया गया था।



तीन महीने का देना होता है नोटिस

आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में सुभाष चंद्र गर्ग ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है। सरकार के नियमों के अनुसार, अब उन्‍हें आगामी तीन महीने तक का नोटिस पीरियड देना होगा और अगर वह नोटिस नहीं देते हैं तो उनको वीआरएस का आवेदन स्वीकार होने तक अपनी सर्विस देनी होगी।



ये भी पढ़ें: चाइनीज बेवसाइट से शॉपिंग करने वालों के लिए बुरी खबर, अब से देना होगा 50 फीसदी ज्यादा टैक्स

finance ministry Sources: Subhash Chandra Garg has applied for voluntary retirement. According to rules, he will have to serve a notice period up to 3 months or until his application for voluntary retirement is accepted. (file pic) pic.twitter.com/OlAQs20Ax0