Good news! छोटे व्यापारियों की मदद करेगा MasterCard, 250 करोड रुपए के आर्थिक पैकेज का किया ऐलान

छोटे व्यापारियों को संकट से उबारने के लिए अब मास्टरकार्ड ( MasterCard ) ने आर्थिक मदद ( financial Help ) देने का ऐलान किया है ।

नई दिल्ली : कोरोनावायरस महामारी ( Corona Pandemic ) के चलते अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) की हालत खराब है और सबसे ज्यादा बुरे हालात में छोटे व्यापारी हैं । भारत के ऐसे ही छोटे व्यापारियों को संकट से उबारने के लिए अब मास्टरकार्ड ( MasterCard ) ने आर्थिक मदद ( financial Help ) देने का ऐलान किया है । MasterCard ने 250 करोड रुपए के आर्थिक पैकेज ( Financial Stimulous Package ) का किया ऐलान

मास्टरकार्ड अपने इस कदम के तहत व्यापारियों को लोन की सुविधा देगा और इसके साथ ही साथ उनको डिजिटल पेमेंट करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा और इसके लिए कई सारे कदम उठाए जाएंगे । मास्टरकार्ड की यह पहल confederation of all India traders ( CAIT ) के साथ उनके वर्षों से चले आ रही साझेदारी पर आधारित है।

छोटे व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने में करेगी मदद -दक्षिण एशिया में मास्टरकार्ड के डिवीजन हेड पौरूष सिंह ने बताया कि मास्टरकार्ड मास्टरकार्ड छोटे व्यापारियों की मदद के लिए भारत में अपने नेटवर्क नॉलेज टेक्नोलॉजी और अपने कांटेक्ट की मदद से व्यापार बढ़ाने में मदद करेगी छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर व्यापार को चलाने की क्षमता में वृद्धि की जाएगी ।इसके साथ ही डिजिटल तकनीकी व्यापारी को उनके ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने और कानून और नियमों का सही तरह से पालन करने में भी काफी मददगार होगी ।

इन बातों पर दिया जाएगा ध्यान - मास्टर कार्ड इन व्यापारियों की मदद करने के लिए कई तरह की पहल करेगी इसमें छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर के मालिकों को लोन आसानी ( Easy Loan ) से उपलब्ध कराना ,इसके साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने में मदद करने का भी लक्ष्य रखा गया है ।व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में किस तरह से लो कॉस्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल कराए जाएं इस दिशा में भी काम किया जाएगा ।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कैट ( CAIT ) ने देश भर में व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान ( Digital Payment ) को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल भी कई सारे कदम उठाए हैं कैट ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक नेशनल कैशलेस अभियान चलाया जिसके तहत देश के एक करो व्यापारियों को डिजिटल भुगतान को स्वीकार करने का लक्ष्य रखा गया था । दोनो संस्थाओं के प्रयासों से आज की तारीख में 35 फ़ीसदी छोटे व्यापारियों को इस अभियान से जोड़ने में सफलता पाई गई थी ।