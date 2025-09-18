Patrika LogoSwitch to English

फिरोजाबाद

बहन की ससुराल में हुआ खूनी संघर्ष, भाई की मौत, पिता-बेटी घायल

फिरोजाबाद के अलादीपुरा गांव में बहन को मायके लाने पहुंचे युवक की ससुराल पक्ष ने बेरहमी से पिटाई कर दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि पिता और बहन गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है।

फिरोजाबाद

Mahendra Tiwari

Sep 18, 2025

Police
सीओ सदर फोटो सोर्स पुलिस ट्यूटर अकाउंट

फिरोजाबाद के बसई मुहम्मदपुर क्षेत्र के अलादीपुरा गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। बहन को मायके से वापस लाने पहुंचे भाई की ससुरालीजनों ने बेरहमी से पीट-पीटकर जान ले ली। विवाद इतना बढ़ा कि पिता और बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार की खुशियों को पल भर में मातम ने घेर लिया।

आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र के चचिया रोड निवासी सियाराम मंगलवार को अपने 35 वर्षीय बेटे मुकेश के साथ बाइक से अलादीपुरा गांव पहुंचे थे। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि बेटी पूरन को मायके ले जाया जाए। पूरन की शादी अलादीपुरा निवासी ओमकार से हुई थी। लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चलता रहा। एक बार मामला पुलिस तक भी पहुंचा। मगर सुलह होने के बाद पूरन वापस ससुराल लौट आई थी।
मंगलवार को जब सियाराम और मुकेश बेटी को लेने पहुंचे तो बातचीत के दौरान फिर वही पुराने विवाद सामने आ गए। आरोप है कि ओमकार, उसके पिता कमल सिंह, मां मीरा देवी, भाई रामअवतार और अन्य परिजन पूरन को मायके भेजने को तैयार नहीं थे। इसी बात पर कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। हमले में सियाराम, उनकी बेटी पूरन और बेटा मुकेश लहूलुहान हो गए। घायल परिवार को पुलिस की मदद से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत में मुकेश को आगरा रेफर किया गया। लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। बेटे की मौत से सियाराम का परिवार पूरी तरह टूट गया है।

पुलिस चार लोगों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ

पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और अब मुकदमे में हत्या की धाराएं जोड़ी जा रही हैं। गांव में इस घटना से दहशत का माहौल है, वहीं मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

