महज कुछ इंच जमीन के लिए भाई ने भाई का सीना किया छलनी, गांव में फैली सनसनी

फिरोजाबाद के मदावली गांव में खेत की मेड़ काटने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खून में बदल गया। देर रात चचेरे भाइयों ने किसान धर्मवीर को पकड़कर सीने में गोली दाग दी। घर से सिर्फ 50 मीटर दूर हुई वारदात ने पूरे गांव को दहला दिया। बताया जाता है कि महज कुछ इंच जमीन हत्या की वजह बनी है।

2 min read

फिरोजाबाद

image

Mahendra Tiwari

Oct 16, 2025

Firozabad

प्रभारी निरीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक घटना की जानकारी देते फोटो सोर्स विभाग

फिरोजाबाद जिले में बुधवार देर रात ज़मीन की मेड़ को लेकर हुआ झगड़ा खूनी रूप ले बैठा। खेत की सीमा पर चले विवाद में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

फिरोजाबाद जिले के थाना टूण्डला के गांव मदावली में मेड के विवाद में चचेरे भाई ने भाई की गोली मार कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक, 43 वर्षीय धर्मवीर सिंह शाम को अपने खेत देखने गए थे। तभी उन्हें पता चला कि उनके खेत की मेड़ चचेरे भाई के परिवार ने जोत ली है। रात करीब नौ बजे धर्मवीर इस बात की शिकायत करने लालता प्रसाद के घर पहुंचे। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि आरोप है, लालता प्रसाद और उनके बेटे मोहन, आकाश और लव ने मिलकर धर्मवीर को पकड़ लिया। इसके बाद उनके सीने में तमंचे से गोली दाग दी। गोली लगते ही धर्मवीर वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद, सीओ अंबरीश कुमार और इंस्पेक्टर अंजीश कुमार भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। मृतक के बेटे निखिल ने बताया कि उनके पिता की हत्या महज़ खेत की मेड़ को लेकर हुई है। दोनों पक्षों के घर एक-दूसरे से महज 50 मीटर की दूरी पर हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक बोले- केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी लालता प्रसाद समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। गांव में स्थिति नियंत्रण में रहे। इसके लिए एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

टूंडला में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा, कई मजदूर दबे और घायल- मलबे में राहत कार्य जारी

निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा, कई मजदूर दबे, राहत कार्य जारी (फोटो सोर्स : Whatsapp)
फिरोजाबाद

लूटकांड में वर्दी पर दाग: करोड़ों की नकदी लूट में जीआरपी मुख्य आरक्षी समेत दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार

Crime
फिरोजाबाद

फिरोजाबाद में एनकाउंटर…बाल बाल बचे ASP अनुज चौधरी, कैश वैन से दो करोड़ लूटने वाला नरेश पंडित ढेर

Up news, police encounter
फिरोजाबाद

UP Crime: हाईवे पर कार सवारों से फिल्मी अंदाज़ में लूट, डेढ़ करोड़ की नकदी लूट कर फरार हुए बदमाश

फिरोजाबाद

बहन की ससुराल में हुआ खूनी संघर्ष, भाई की मौत, पिता-बेटी घायल

Police
फिरोजाबाद
