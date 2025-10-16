महज कुछ इंच जमीन के लिए भाई ने भाई का सीना किया छलनी, गांव में फैली सनसनी

फिरोजाबाद जिले के थाना टूण्डला के गांव मदावली में मेड के विवाद में चचेरे भाई ने भाई की गोली मार कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक, 43 वर्षीय धर्मवीर सिंह शाम को अपने खेत देखने गए थे। तभी उन्हें पता चला कि उनके खेत की मेड़ चचेरे भाई के परिवार ने जोत ली है। रात करीब नौ बजे धर्मवीर इस बात की शिकायत करने लालता प्रसाद के घर पहुंचे। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि आरोप है, लालता प्रसाद और उनके बेटे मोहन, आकाश और लव ने मिलकर धर्मवीर को पकड़ लिया। इसके बाद उनके सीने में तमंचे से गोली दाग दी। गोली लगते ही धर्मवीर वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद, सीओ अंबरीश कुमार और इंस्पेक्टर अंजीश कुमार भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। मृतक के बेटे निखिल ने बताया कि उनके पिता की हत्या महज़ खेत की मेड़ को लेकर हुई है। दोनों पक्षों के घर एक-दूसरे से महज 50 मीटर की दूरी पर हैं।