महज कुछ इंच जमीन के लिए भाई ने भाई का सीना किया छलनी, गांव में फैली सनसनी

प्रभारी निरीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक घटना की जानकारी देते फोटो सोर्स विभाग
फिरोजाबाद जिले में बुधवार देर रात ज़मीन की मेड़ को लेकर हुआ झगड़ा खूनी रूप ले बैठा। खेत की सीमा पर चले विवाद में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
फिरोजाबाद जिले के थाना टूण्डला के गांव मदावली में मेड के विवाद में चचेरे भाई ने भाई की गोली मार कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक, 43 वर्षीय धर्मवीर सिंह शाम को अपने खेत देखने गए थे। तभी उन्हें पता चला कि उनके खेत की मेड़ चचेरे भाई के परिवार ने जोत ली है। रात करीब नौ बजे धर्मवीर इस बात की शिकायत करने लालता प्रसाद के घर पहुंचे। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि आरोप है, लालता प्रसाद और उनके बेटे मोहन, आकाश और लव ने मिलकर धर्मवीर को पकड़ लिया। इसके बाद उनके सीने में तमंचे से गोली दाग दी। गोली लगते ही धर्मवीर वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत में उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद, सीओ अंबरीश कुमार और इंस्पेक्टर अंजीश कुमार भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। मृतक के बेटे निखिल ने बताया कि उनके पिता की हत्या महज़ खेत की मेड़ को लेकर हुई है। दोनों पक्षों के घर एक-दूसरे से महज 50 मीटर की दूरी पर हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी लालता प्रसाद समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं। गांव में स्थिति नियंत्रण में रहे। इसके लिए एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
